Ani tato solidní pozice však Jihomoravanům nestačila – v posledních pěti zápasech sezony dvakrát prohráli a jednou remizovali, na postupující duo Karviná, Hradec Králové jim scházely pouhé tři body. „Upřímně to bolí ještě doteď. Mrzí to dost. Je to velká škoda,“ posteskne si brzy 50letý kouč.

Na lavičce někdejšího prvoligisty vydržel ještě nadcházející sezonu, ta však už tolik úspěšná nebyla – mužstvo skončilo na šesté pozici. „Byly to fantastické roky, hodně jsem se toho za tu dobu naučil. Dodnes do Znojma zavítám čtyřikrát pětkrát ročně,“ nedá dopustit na svůj bývalý klub.

Dva ročníky strávil pod bývalým stoperem německé Arminie Bielefeld a tehdejším koučem jihomoravského mančaftu Radimem Kučerou. „Musím se přiznat, že to pro mě byla velká škola. Za tyto dva roky jsem se obohatil víc než za celou trenérskou kariéru!“

„Tréninky probíhaly ve velké intenzitě, bylo to vážně enormní. Byl to takový německý styl – velké manévry na malém prostoru, na nic nebyl čas. Pečlivě jsem si to dokumentoval a natáčel,“ přiznává Vojvodík.

Zkušenosti z druholigového fotbalu teď bude moci přenést do toho divizního – v červenci se oficiálně stal hlavním koučem Vsetína. Vůbec premiérově v kariéře tak nastálo vyzkouší tuto pozici. „S panem Juřicou (Tomáš Juřica, sportovní manažer „A“ týmu – pozn. red.) jsme zašli na kafe, nastínil mi vize na další dva tři roky. Dal jsem si čtyři dny na rozmyšlenou, pak jsme si plácli. Doufám, že to bude klapat, je to pro mě výzva,“ zdůrazňuje Vojvodík, který jako asistent trenéra v sezoně 2017/2018 pomohl zachránit druholigové Vítkovice.

Trenérské žezlo na Valašsku převzal po slovenském kouči Miroslavu Mičegovi, který v klubu strávil pět let. „Pana Mičegu určitě kontaktovat nebudu,“ říká na rovinu a okamžitě vysvětluje. „Rád si udělám svůj obrázek, sám si to osahám na trénincích a v zápasech. Bude to pro mě takto lepší. Někdo může mít určitého hráče zaškatulkovaného na některé pozici, přičemž je klidně schopný zahrát i na jiném místě,“ dodal pevně.

Filozofie Romana Vojvodíka je i díky jeho dlouholetému působení u mládeže zcela jasná – hodlá dávat prostor odchovancům klubu. „Z dorostu vyšla spousta mladých hráčů, chceme jich zapracovat co nejvíce. Mají příležitost se ukázat – přeci jen je šílený rozdíl mezi fotbalem v divizním dorostu a mužském fotbale!“ uzavírá kouč, který i nadále bude působit jako šéftrenér mládeže Frýdku-Místku.

O posilách prozatím příliš mluvit nechtěl. Vsetín má v merku čtyři hráče, dva ukrajinské z Kvítkovic (jeden obránce, jeden útočník).

Mužstvo se naopak musí vypořádat s odchodem několika hráčů – minimálně na podzim bude v Kvítkovicích působit Patrik Gerža, Patriku Kundrátkovi skončilo hostování z Hlučína. Duo Tomáš Mlýnek, Adam Bahounek nově bude působit v Holešově, do Slavičína zamířil Patrik Naňák. Do Slušovic se vrátil Jaroslav Foltýn.