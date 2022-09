„Je to pro mě velké zklamání, pořád nad tím přemýšlím. Kluci přes týden dřeli, na tréninku byla správná agresivita. Vypadalo to super. Bohužel jsme to ae vůbec nedokázali přetavit do zápasu. Nedokážu si vysvětlit, co se stalo. Pro mě je to upřímně výbuch, nejhorší utkání pod mým dosavadním vedením,“ připouští upřímně hlavní kouč Valachů Roman Vojvodík.