Efektivita domácích naopak byla na vysoké úrovni – hned z první střely na branku hostů se v 27. minutě dostali do vedení. „Bohužel to bylo tečované, gólman šel na opačnou stranu,“ přiblížil Hajný.

Červená pro trenéra i kapitána. Valašské Meziříčí zvítězilo gólem v 94. minutě

Hlubina těží z velmi malého hřiště, které na délku činí 92 metrů. Hosté i přesto byli ve druhém poločase rovněž byli lepším mančaftem. „Tlak jsme ještě zvýšili, bylo to na jednu branku. Soupeř ani nenapadal, byl zatažený na půlce. Spoléhal na standardky a brejky. Po jednom z nich, kdy jsme ve velkém počtu byli před jejich šestnáctkou, úspěšně zakončili. Po centru to dali na zadní tyč,“ popsal lodivod hostující lavičky trefu ze 63. minuty.

Tým z Valašského Meziříčí snížil až v 86. minutě. „Kalich hořkosti jsme si vypili do úplného dna. V poslední minutě jsme měli rohový kop, domácí šli do protiútoku. Když se náš brankář vracel, tak přibližně 40 metrů od branky do toho dal ruku. Přišli jsme tak o brankáře. Bylo to nešťastné utkání. Hraje se však na góly,“ uzavřel Pavel Hajný.

Valaši v neděli odehrají zápas na půdě posledního Bruntálu.

Divize F, dohrávka 7. kola

Hlubina – Valašské Meziříčí 2:1 (1:0)

Branky: 27. Sasko, 63. Šindler – 86. Vrána