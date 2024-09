Obchodní zástupci Jsme česká společnost s 21-letou historií. Pomáháme firmám tvořit jejich identitu v oblasti budování značky a firemní kultury. Patříme mezi špičku v oboru v České republice a právě proto spolupracujeme s TOP klienty jako jsou ŠKODA AUTO, KOFOLA, Česká spořitelna, Budějovický Budvar a mnoho dalších. Jelikož neustále rosteme, potřebujeme posílit náš obchodní tým. KOHO HLEDÁME? - Charismatickou osobnost, která má reprezentativní vystupování na vysoké úrovni. - Týmového hráče, který drží slovo a je na něj spoleh. - Tahouna, který se nevzdává po první prohře a jde stále kupředu za svým cílem - Zkušeného obchodníka nebo pozitivně laděného jedince, ochotného se učit novým věcem. - Dobrodruha ochotného cestovat většinu týdne. - Aktivního řidiče, řidičský průkaz sk.B. - Komunikativní znalost anglického jazyka. ? SŠ/VŠ vzdělání. CO VÁS ČEKÁ? - Naučíme vás, jak to u nás chodí, a co je dobré vědět, abyste byli úspěšní. - Převezmete zavedené portfolio klientů (200+firem) a vybraný region v rámci ČR. - Pomůžeme vám připravit strategii rozvoje zvoleného regionu, kterou budete nadále aktualizovat. - Společně s marketingovým oddělením nachystáte podpůrnou komunikační strategii. - A pustíte se do práce, což znamená Absolvovat spoustu schůzek, kde budete prezentovat nové produkty. - Reportovat výsledky a konzultovat plán aktivit do budoucna. - Analyzovat prohry a navrhovat opatření vedoucí ke zlepšení. - Monitorovat konkurenci v rámci regionu, ale i konkrétních zakázek. - Přinášet inspiraci z terénu. - Být aktivním poradním hlasem při vývoji nových produktů. - Spolupracovat s produkcí - koordinace zakázek. - Vše zaznamenávat do CRM systému. - A taky jednou za čas budete prezentovat naši značku na významných eventech v ČR i zahraničí. NABÍZÍME VÁM: - Atraktivní produkt, zázemí české společnosti. - Hlavní pracovní poměr na dobu určitou jednoho roku s prodloužením na dobu neurčitou. - Motivační ohodnocení (fix + variabilní složka závislá na plnění stanovených cílů). - Firemní kulturu založenou na pravidlech a plnění stanovených cílů. - Přátelský a nápomocný kolektiv. - Služební vozidlo, notebook, telefon. - Flexibilní pracovní dobu a místo výkonu práce. - Příspěvek na stravu, penzijní a životní pojištění. ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY: příspěvek na penzijní a životní pojištění, dopravu, služební vozidlo, telefon, notebook, 4 týdny dovolené. PRVNÍ KONTAKT: zaslat životopis e-mailem na: prace@ellipse.cz, případně v době od 9 do 16 h, telefonicky p. Marian Navrátil, tel. 776 688 767 35 000 Kč

