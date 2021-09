V kterém období a jak dlouho jste na Valašsku působil ve Valašské Meziříčí a jak na toto období vzpomínáte? Byla to sezona 2018/2019. Tehdy jsem přišel z Hodonína a podepsal jsem roční smlouvu. Na působeni ve Valmezu vzpomínám až na jednu událost v dobrém. Tou událostí myslím počet uhraných bodu a vlastně sestup z MSFL. Ale jinak, co se týká týmu a vedení, tak vzpomínám v dobrem. Kabina mě vzala skvěle a s vedením jsem taky vycházel, takže za to jsem rad a patří jim ode mě velké díky.

Vracel jste se pak do Hodonína? Jak došlo k přesunu do Otrokovic?

Po angažmá ve Valmezu jsem se vracel zpět do Hodonína, kde mi ale končila smlouva. Po sezení s vedením, se kterým jsme se nedohodli na dalším působení, jsem dostal nabídku z Otrokovic, kde jsem dříve působil. Tak nebylo dlouhého rozhodování a nabídku jsem přijal.

Můžete srovnat třetí ligu a divizi. Je mezi nimi velký rozdíl?

To srovnání je těžké. V MSFL i divizi jsou některé zápasy na úrovni a jindy je to nefotbal. Takže zastávám názor - ano rozdíl tam je v rychlosti, ale neříkám, že divize není rychlá. To zas ne, ale tu kvalitu, zkušenost a rychlost MSFL dělají bývalí ligoví hráči nebo hráči ligových rezerv.

Jak došlo k přesunu na Vsetín? Rozhodla znalost s trenérem Mičegou z Brumova?

Celkem jednoduše. S panem Ševčíkem z Otrokovic jsem se domluvil na půlročním hostování na Vsetíně a během týdne s tamním předsedou panem Říhou i na podmínkách a brzy bylo hotovo. Já už měl dříve nabídku ze Vsetína, takže znalost trenéra tam moc roli nehrálo. Zkrátka jsme byli v kontaktu a teď to vyšlo na pul roku. A uvidíme, co bude dál.

Jaké máte zatím dojmy z angažmá na Vsetíně a na jak dlouho jste dohodnutý zatím na angažmá?

Jsem spokojený. Vycházím jak s kabinou a trenérem, tak taky s vedením. Dohodli jsme se na půlroční smlouvě.

Jak hodnotíte dosavadní výsledky Vsetína?

Škoda Šumperku, že se nedovezl alespoň bod, ale jinak výsledky hodnotím jako hodně dobrý začátek sezony. Nahráli jsme body klidu a můžeme s favority soutěže hrát naprosto v pohodě, bez nervů a třeba takové Hranice nebo Slavičín překvapit. A navíc stále větší herní prostor mohou dostat mladí kluci z lavičky.

Kde jste trávil dovolenou, když jste nebyl u zatím jediné prohry Vsetína v Šumperku? (smích)

Vidím, že jste dobře informován. Asi mluvil trenér (smích). Dovolenou jsem trávil v Chorvatsku, v Trogiru.

Dal jste fantastický gól ve vítězném utkání ve Všechovicích. Můžete ho popsat?

Běžela 30. sekunda zápasu. My jsme rozehráli. Akce skončila v autu. Rozehráli domácí, získal jsem míč a všiml si na menším hřišti, že je brankář vytažený, tak jsem ho z vlastní poloviny přehodil a ono to tam spadlo. Hned v první minutě druhého poločasu nám podobný gól dali domácí. Na mokrém terénu to také z vlastní poloviny nakopl domácí stoper, my jsme pouštěli vysoký míč našemu brankáři, ale ten se mu na mokrém terénu svezl do branky.

Kam může Vsetín na podzim v divizi dokráčet?

Je začátek sezony, takže těžko říct. Záleží na tom, zda bude kádr zdravý. Mohou přijít zranění nebo zranění. Nechme tomu volný průběh a podívejme v listopadu na tabulku (smích).