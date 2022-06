„Byl to průměrný zápas. Dopouštěli jsme se řady nepřesností, hráli jsme nervózně. Místo, abychom si užili fotbal bez nervů, tak předvedeme takový výkon,“ trápí hlavního trenéra Vsetína Miroslava Mičegu.

„Nedokázali jsme se dostat přes hostující defenzívu, soupeř výborně bránil, navíc i slušně přecházel do protiútoků,“ vyzdvihl slovenský kouč aktuálně deváté mužstvo čtvrté nejvyšší soutěže.

Trenér Hajný přihlížel, jak jeho bývalý klub z Hranic slaví postup do třetí ligy

Domácí jeden z posledních zápasů probíhajícího ročníku mohli rozhodnout ve druhém poločase, vypracované příležitosti ke vstřelení gólu ovšem nevedly.

„Byly tam dva dvě tři gólovky, minimálně od Geržy a Mlýnka mohly skončit brankou,“ smutní Mičega.

Podle vývoje zápasu však víkendovou dělbu bodů bere jako spravedlivou.

OP Vsetín: Horní Bečva si proti Huslenkám otevřela střelnici

„Bzenec se prezentoval výbornými standardními situacemi, byl při nich nebezpečný,“ pochválil soupeře.

Výkon jeho svěřenců ho naopak zamrzel. „Hrajeme v křeči, není to ono. Nepředvádíme tak dobrý fotbal jako v úvodních zápasech jara. Nemůžeme se do toho dostat. Je to škoda, mužstvo má svoji kvalitu,“ věří Miroslav Mičega v sílu vsetínského kádru.

Divize E, 25. kolo

Vsetín – Bzenec 0:0