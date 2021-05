Levý bek Farkas přišel do Valašského Meziříčí v červenci 2019 jako jedna z posil vyhlédnutá hlavním trenérem Hajným. Sedmadvacetiletý zadák, který v kariéře kromě rodné Ženklavy prošel i Štramberkem a Novým Jičínem, se na Valašsku vypracoval mezi opory, kvůli přírůstku v rodině a stavbě domu ale kariéru na čas přerušuje.

„Michal zůstává členem valašskomeziříčského klubu a není vyloučeno, že se objeví v některém ze zápasů B týmu a později možná i zpět v áčku,“ uvedl na klubovém webu manažer Antonín Hořín.

Čtyřiatřicetiletý Michálek poctivě dojížděl na tréninky i zápasy do Valmezu ze Suchdola nad Odrou od roku 2011. Svou kariéru odstartoval v Mankovicích, přes TJ Odry, Prostějov a Hranice na Moravě se dostal do Valašského Meziříčí, odkud si v sezoně 2017/18 odskočil do Sokola Ústí, jinak byl věrný klubu.

Zatímco Michálek se s divizním mančaftem rozloučil, jenom o dva roky starší Zbyněk Vinklar se do oddílu vrací coby nový asistenta trenéra.

Někdejší kouč Všechovic naposledy působil v Kelči, ve Valašském Meziříčí v minulosti trénoval už dvakrát, nyní to zkouší potřetí.

„Za mým příchodem stojí přímé oslovení trenérem Hajným, abych mu po jeho boku dělal asistenta. S panem Hajným se známe od mých osmnácti let, kdy mě jako hráče trénoval v tehdy ještě divizním 1. FC Valašský (Rožnov pod Rahodštěm). Má bohaté trenérské zkušenosti a jsem rád že mě oslovil a velice se těším na vzájemnou spolupráci,“ uvedl Vinklar v rozhovoru na klubovém webu.

„Valašskomeziříčský klub je nyní na Valašsku momentálně výkonnostně nejlepší a totéž platí i co se týká zázemí, takže nebylo dlouhého rozhodování,“ přidává.

„Cítím z klubu, že má své vize a ví kam jde. Líbí si mi týmová a koncepční kvalitní práce s mládeží, ze které pak následně může, a do budoucna dlouhodobě bude, těžit první tým. Jsem rád že se stávám součástí tohoto procesu,“ prohlásil.

Nový Hajného pobočník Valašské Meziříčí sledoval poměrně dlouho, na divizní zápasy se pravidelně jezdil dívat. „Spousty kluků znám ze svého dřívějšího působení v místním B týmu a taky jako asistenta u áčka. Líbí se mi filozofie klubu vychovávat svoje hráče a je potěšující vidět, že to vše funguje,“ uvedl.

„Mé cíle jsou spojeny s týmem, aby nám vše dobře fungovalo a měli jsme radost z fotbalu, a to vše pak vyjádřit i výsledkově,“ dodává.