„Remíza je spravedlivá. Hrál se dost otevřený zápas se spoustou šancí. Nám to nyní nejde, naopak soupeři se daří. Vyhrát jsme mohli my i oni, nakonec to skončilo plichtou,“ uvedl domácí trenér Pavel Hajný.

Divize E, 24. kolo -

TJ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ – TJ SKAŠTICE 2:2 (0:0)

Branky: 62. Žilinský, 64. Výmola – 51. Zavadil, 72. Konečník. Rozhodčí: R. Svoboda – Habermann, Grečmal (Káňa). Žluté karty: Smilek, Kopecký – L. Motal. Diváci: 87.

Valašské Meziříčí: Pobořil – Vozák (70. Veselý), Kelárek, Švec, Kuběna – Vašek, Žilinský, Smilek (81. Kopecký), Š. Vrána (52. Urban) – J. Vrána, Výmola (81. Gajdoš). Trenér: Hajný.

Skaštice: Trampota – Berčík, Glozyga, T. Motal, Sedlák – Vymětal (65. Látal), L. Motal, Frýdl, Červenka (61. Menšík) – Zavadil (83. Zůvala), Konečník. Trenér: L. Motal.

Zatímco Valašské Meziříčí čeká na výhru měsíc, Skaštice bodovaly počtvrté v řadě.

„Bohužel nyní se nám nedaří, ale táhne se to s námi již delší dobu. Nyní máme problémy hlavně v obraně. Ve Vsetíně jsme přišli o Macíčka, který má čtyřnásobnou zlomeninu v obličeji, ze zdravotních důvodu odmítl nastoupit Kadla, který mi sdělil, ať s ním do konce sezony nepočítám a že nenastoupí ani do letní přípravy,“ informuje Hajný.

Jeho tým mohli jít v prvním poločase do vedení, ale Smilek s Výmolou vyložené šance neproměnili. Skaštice se dostaly do jedné tutovky, ale situace nevyřešily dobře, když jeden z jejich hráčů místo přihrávky spoluhráči, který by dával balon do prázdné brány, zbytečně střílel.

Góly padaly až po změně stran. Domácí sice začali druhý poločas lépe, ale po taktické chybě ve středu obrany šel Zavadil sám na gólmana Pobořila a svůj únik s přehledem zakončil.

Valaši ale skóre bleskově otočili na 2:1. Vyrovnání zařídil Žilinský, obrat završil kanonýr Výmola.

„V té době jsme na hřišti dominovali. Vypadalo to, že jsme na dobré cestě získat všechny body,“ uvedl Hajný.

Domácí ale znovu začali kupit chyby po jednom banálním zaváhání, když balon jednomu z hráčů podjel pod nohou, s přehledem zakončil Konečník. „Na útočníka jeho kvalit to byla až moc jednoduchá situace,“ glosoval kouč Valmezu.

Zápas byl až do konce otevřený. Vyhrát chtěly oba týmy.

Skaštice hrozily hlavně po standardních situacích, soupeř měl v závěru dvě velké šance na rozhodnutí, ale Veselý, který šel sám na hostujícího gólmana Trampotu, si míč špatně zpracoval a v zakončení selhal. Úplně na konci se sám před skaštickým brankářem zjevil střídající Gajdoš, Trampota ale míč vyrazil a dorážku hosté odvrátili na roh.

Fotbalisté Valašského Meziříčí po další ztrátě zůstali pátí, Skaštice drží tři kola před koncem sezony osmou pozici.