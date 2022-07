Favorizovaní hosté dávali najevo své fotbalové přednosti a dovednosti již od úvodní minuty. Rychlým a důrazným pojetím hry nepouštěli domácí do kombinace.

Přípravný fotbal -

TJ Tatran Jakubčovice nad Odrou - TJ Valašské Meziříčí 2:5 (0:3)

Branky Valašského Meziříčí: Jindřich Vrána 2, Lukáš Galus 2, Radim Pobořil

Skóre hned v úvodu otevřel Jindřich Vrána, který využil důrazu svého bratra Jonáše a uklidil míč do branky.

Po necelých pěti minutách se k míči dostal Radim Pobořil. Nová akvizice v dresu Valašského Meziříčí svou pohotovou střelou přesně k tyči zvýšila na 2:0. Vzápětí se prosadil opět Jindřich Vrána a bylo to již o tři góly. „I domácí však zahrozili, o čemž napovídá i dvakrát nastřelené břevno naši brankové konstrukce,“ informoval na klubovém webu manažer Valašského Meziříčí Antonín Hořín. .

Do druhého poločasu trenér Hajný vystřídal hned devět hráčů. Prostor dostal i Tomáš Koleček z rezervního týmu. „Zápas se zdál být jednoznačný, ale to by domácí nesměli hned v úvodu využit nedomluvu v naší obraně a snížit na 1:3,“ uvedl Hořín.

Z rozhodnutého zápasu se mohlo stát ještě drama, ale jeden z domácích hráčů pálil po závaru pouze do tyče. Na druhé straně si krásně obhodil svého obránce Kopecký a hráči Jakubčovic nezbývalo nic jiného než využít nedovolený zákrok, který rozhodčí ihned potrestal penaltou.

K ní se postavil Lukáš Galus, další naše nová posila v týmu, a nedal brankáři hostů sebemenší šanci.

Nedlouho poté to byl opět Galus, který v přečíslení zachoval chladnou hlavu a zvýšil na 1:5. V závěru dokázali domácí ještě redukovat krásným přechozením gólmana Hegara.

Další zápas sehrají fotbalisté Valašského Meziříčí v sobotu 23. července v deset hodin na hřišti týmu SK Beskyd Frenštát pod Radhoštěm.