Program Valašského Meziříčí v zimní přípravě

So 22. ledna v 10.00: Uherský Brod – Valašské Meziříčí

Ne 30. ledna v 10.00: FK Frýdek-Místek - Valašské Meziříčí

So 5. února v 10.00: SK Polanka nad Odrou - Valašské Meziříčí (UT Vítkovice)

So 12. února v 10.00: Valašské Meziříčí - TJ Sokol Ústí

So 19. února v 10.00: ŠSK Bílovec - Valašské Meziříčí

So 26. února v 10:00: SK Beskyd Frenštát pod Radhoštěm – Valašské Meziříčí (UT Rožnov)

So 5. března v 10.00: FK Nový Jičín – Valašské Meziříčí (Jakubčovice nad Odrou)

So 12. března v 10.00: SFC Opava B - Valašské Meziříčí

So 19. března v 10.00: 1. BFK Frýdlant - Valašské Meziříčí

Čtvrtý tým divize E odehraje první zimní duel v sobotu v Uherském Brodě, na jarní odvetné boje bude ladit formu proti tradičním soupeřům, jako je Ústí, Bílovec, Nový Jičín nebo Frýdlant. Zajímavou konfrontaci slibují duely s béčkem Opavy, Frýdkem-Místkem nebo právě Uherským Brodem.

Kádr v dlouhé přestávce žádných výrazných změn nedoznal. Valaši i pro jarní část sezony udrželi v kádru Macíčka z Hlučína, pokračovat bude i mladík Urban z Baníku Ostrava.

Hokejový Vsetín vinou covidu-19 odkládá dva zápasy

Mužstvo se ale zatím doplnit nepodařilo. „Chtěli jsme tým okysličit alespoň o dva hráče. Bohužel nám nevyšlo posílení o krajního obránce, a tak chceme dotáhnout alespoň příchod středního záložníka,“ říká trenér Valašského Meziříčí Pavel Hajný.

Šanci v zimě dostanou šikovní dorostenci René Veselý a Jindřich Vrána. Zkušený kouč si chtěl do prvního mužstva vytáhnout i Filipa Barbořáka.

Talentovaný šestnáctiletý mladík ale odchází na zkoušku do prvoligové Karviné, kde bude nastupovat v dorostu. „Jinak pracujeme se stávajícím kádrem,“ uvedl Hajný.

O třetí lize se ve Valašském Meziříčí po vydařeném půlroce nebaví, což se však může na jaře změnit.

Valmez na podzim získal třiadvacet bodů a přezimuje v horní polovině divizní tabulky. Na vedoucí Přerov, který přišel o nejlepšího střelce Koryčana, ztrácí šest bodů.

Valaši do druhé poloviny sezony vstoupí na konci března venkovním duelem v Kozlovicích.