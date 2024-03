Valaši na soutěžní výhru čekali od prvního října. Navíc za sebou měli vstup do jara, na který by i rádi zapomněli, v nastavení přišli o vedení 2:0. I tyto faktory se možná promítly do úvodu zápasu.

„Začátek byl z naší strany špatný. Mohlo to být i nervozitou, že jsme nevyhráli sedm zápasů v řadě. Soupeř nás zatlačil a po standardní situaci se ujal vedení,“ zmínil Hajný pátou minutu, po které si hosté vypracovali náskok.

OBRAZEM: Kolaps Valašského Meziříčí: v nastavení dostalo dva góly a získalo bod

Jeho svěřenci rychle zareagovali, v 18. minutě se prosadil Gomola. „Hra se po obdrženém gólu změnila, na těžkém terénu jsme byli více na míči, po dobré akci jsme vyrovnali. I když jsme si vytvořili další šance, poločas skončil 1:1,“ dokázal si zkušený kouč představit více branek ve svatyni hostů.

Druhá půle byla herně vyrovnaná, domácí se dostali do dalších příležitostí. „Deset minut před koncem jsme po rychlém protiútoku dali na 2:1. Pak se utkání dohrávalo, byl to boj, nechyběly emoce. Je to pro nás důležité vítězství,“ oddechl si Hajný.

Jak už jsme připomněli, Valašské Meziříčí v úvodním jarním kole přišlo na hřišti Břidličné o náskok 2:0, obě trefy soupeře padly v nastavení druhého poločasu. I proto může být lodivod valašské lavičky rád, že domácí nyní náskok ustrážili. „Drželi jsme se na jejich polovině, dohrávali jsme to u rohového praporku,“ přiblížil.

FINÁLE! Volíme nejlepšího fotbalového trenéra. Bude to ten váš? Hlasujte!

Frenštát přeci jen ještě mohl s výsledkem zamávat. „V poslední minutě to nakopli, byl tam závar. Hlavní rozhodčí špatně odpískal roh, pomezní naštěstí pro nás ukázal na odkop od brány. Každý zápas sice neskončí jak v Řepišti, o výhru jsem však měl trochu obavy. Sice máme vysoké hráče, ze standardek přesto dostáváme dost gólů. Bohužel nám to tam padá,“ vidí prostor ke zlepšení.

Valašské Meziříčí v úvodních dvou zápasech jara získalo čtyři body. „Už před začátkem této části sezony jsme věděli, že úvod je pro nás klíčový. Čtyři body nejsou špatné, věřil jsem však v šest,“ nezastírá Hajný.

Valaši v dalším kole zajíždí na půdu devátého Krnova, na konci měsíce odehrají utkání na hřišti předposlední Břidličné. „Bude to boj o záchranu. Pak nás čekají lepší soupeři, v závěru soutěže vyzveme mužstva, která hrají o postup,“ poukázal, jak je úspěšný vstup do jara důležitý.

Divize F, 17. kolo

Valašské Meziříčí – Frenštát pod Radhoštěm 2:1 (1:1)

Branky: 18. Gomola, 82. Křenek – 5. Ševčík