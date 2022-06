Hosté se poprvé prosadili už po první čtvrt hodině hry, když se trefil Kasal. „Dopustili jsme se obrovské chyby, v blízkosti vápna jsme ztratili balon, vinou čehož zakončoval sám před brankářem,“ smutnil Hajný.

„Do konce poločasu se hrál vyrovnaný fotbal, dvě minuty před koncem první půle jsme ale po rychlém útoku hostů podruhé inkasovali.“

Domácí po úvodním poločase provedli dvě změny. „Snažili jsme se to oživit, měli jsme však pouze desetiminutový tlak, pak se vše vrátilo do starých kolejí. Soupeř trestal z brejků," mrzelo Pavla Hajného.

Valašské Meziříčí si tak na soutěžní výhru musí počkat do příštího ročníku, naposledy vyhrálo 30. dubna proti Všechovicím. „Jaro jsme začali dobře, remízou v Kozlovicích, pak jsme vyhráli na HFK. Klíčový patrně byl čtvrtý zápas v Nových Sadech, který byl katastrofální, tam se to zlomilo. Přišla zranění, skončil hráč, který studuje v Praze. Výsledkem jsou pouhé dva body ze sedmi kol. Čtyřikrát jsme přitom hráli doma. Je to tristní bilance, je určitě dobře, že letošní sezona skončila," uznal Hajný.

Divize E, dohrávka 14. kola

Valašské Meziříčí – Bzenec 1:4 (0:2)

Branky: 85. Veselý – 15. a 62. Kasala, 44. Janík, 69. Knotek