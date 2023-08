Minulý zápas ve Frenštátě je nenakopl, vinou špatného začátku zápasu s Krnovem naopak podruhé v letošním ročníku divize odešli bez bodu. Fotbalisté Valašského Meziříčí v pátečním 3. kole prohráli 2:3. „Je to jako přes kopírák, výsledky jsou tristní,“ posteskl si lodivod valašské lavičky Pavel Hajný.

Fotbalisté Valašského Meziříčí (červené dresy) se nadále trápí. Ilustrační foto. | Foto: Se souhlasem Pavla Hrdličky.

Uběhlo 10 minut a domácí prohrávali 0:2, když obdrželi slepené branky. „U prvního gólu chyboval brankář. Hosté měli trestňák z velkého úhlu, místo centru to dávali na přední tyč,“ vrátil se Hajný k úvodní brance.

„Pak navíc podklouzl stoper, hráč Krnova se dostal sám před brankáře,“ popsal těžké chvíle na začátku duelu.

Valašské Meziříčí to nevzdalo, o dvě minuty později snížilo, prosadil se kanonýr Výmola. „Branka nám pomohla, měli jsme územní převahu, avšak bez šancí,“ mrzelo zkušeného kouče.

Prlovský Juráň se po zranění dostává do formy. Co prozradil na sebe?

„Do druhé půle jsme vstoupili dobře, soupeře jsme přehrávali, až na vylouženou šanci Sováka jsme však nic neměli. Po půl hodině poločasu se to vyrovnalo, šest minut před koncem jsme dostali gól na 1:3. Ještě jsme snížili, bylo to však až v poslední minutě,“ zmínil trefu střídajícího Křenka z 94. minuty.

Páteční porážka znamená, že Valaši mají po úvodních třech zápasech nové sezony pouhý bod. Po vnitřních problémech a debaklu v MOL Cupu se Vsetínem 1:7 mají o čem přemýšlet.

„Věřil jsem, že utkání ve Frenštátě by pro nás mohlo být bodem zvratu. Když však brzy prohráváte 0:2, tak to zamává s každým mužstvem. Po předchozích zápasech se to pak sype, jsme v křeči. Jsem však přesvědčený, že mužstvo má na vrch divize,“ dodal Pavel Hajný.

Divize F, 3. kolo

TJ Valašské Meziříčí –⁠ FK Krnov 2:3 (1:2)

Branky: 12. Výmola, 90+4 Křenek –⁠ 9. Swiech, 10. Mráz, 84. Tilkeridis.