To se naštěstí nepřihodilo.

Pane trenére, nakonec jste se vyšplhali do vyšších pater tabulky a skončili jedenáctí.

Jsem pevně přesvědčený o tom, že se můžeme pohybovat výše. Je to však otázka sebevědomí. Nebyli jsme schopni mít vlnu tří výher po sobě nebo pěti zápasů bez porážky. Pořád se to opakovalo. Bohužel jsme nechytli začátek, už úvod MOL Cupu na Vsetíně. Pokračovalo to v divizi, konec podzimu jsme i vinou zranění zakončili katastrofálně.

Jak se ohlížíte za odvetami?

Vstup do jara jsme neměli špatný, nepodařila se nám ovšem zmíněná série. Chyběl nám k tomu i hráč větších kvalit do středu. V prvním zápase jsme vedli 2:0, v posledních dvou minutách jsme však dostali dostali dva góly. Pak se to zase táhlo dokola. Hlavně jsme se chtěli zachránit, měli jsme to v podvědomí. Za žádnou cenu jsem si to nepřipouštěli, přístup kluků na trénincích byl velice dobrý. V zápasech se to úplně neprojevilo. Dostávali jsme obrovské množství gólů.

Co udělat, aby příští sezona byla lepší?

Proběhne několik změn, spíše odchody. Důležité bude chytit začátek, což věřím, že se nám podaří. Teď se od toho všechno odvíjelo, hůře se do toho dostává. Samozřejmě je klíčové, aby hráči byli zdraví, neměli problémy.

Jak se tedy změní kádr?

V pátek se s námi loučil Výmola, byl velmi důležitý jak v kabině, tak na hřišti. Končí také Vozák. Smilka bude zkoušet Havířov. Záleží, jak se jim bude hodit, nebo ne.

A příchody?

Jednoznačně bychom rádi přivedli jednoho beka a hráče do středu hřiště. Když by navíc odešel Smilek, byl by to problém. Takový hráč se těžko shání, podobně jako střelec. Vrátí se nám Jonáš Vrána, což bude velká posila. Hráči jsou především místní, věřím, že je to správná cesta.

Prozradíte vaši další budoucnost?

V klubu budu normálně pokračovat.

Už máte plán přípravy na další sezonu?

Čeká nás velmi krátká přestávka, začínáme už prvního července, za necelých čtrnáct dní. Třetího srpna se hraje první mistrák. Do té doby budeme mít dva přípravné zápasy s Holešovem a Všechovicemi, úvodní duel absolvujeme první víkend po svátcích. Pak už nás čeká předkolo MOL Cupu a další víkend mistrák.