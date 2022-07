„Oba ale mají svoji kvalitu, takže si se ztrátami poradíme,“ věří zkušený kouč, který nepočítá ani s Martinem Vaškem. Ten se kvůli větší herní vytíženosti vrací do Valašské Bystřice.

Přípravný fotbal -

FRENŠTÁT P. R. - VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2:5 (1:1)

Branky Valašského Meziříčí: David Smilek, Viktor Žilinský, Lukáš Křenek, Pavel Macíček, Daniel Sovák

Jinak se divizní tým dál chystá na novou sezonu. V sobotním přípravném zápase Hajného parta zdolala domácí Frenštát 5:2. Hosté zlomili odpor soupeře třemi brankami v závěrečných dvaceti minutách. „Ve velkém vedru jsme měli více sil. V závěru jsme soupeře přehráli a zaslouženě zvítězili,“ uvedl Hajný.

Úvod zápasu byl ale opatrný, bojovalo se hlavně ve středu hřiště. Franštát šel do vedení v 10. minutě, kdy se po sérii rohů prosadil jeden z jeho hráčů. Hosté skóre srovnali ve 24. minutě, kdy po nádherné akci Smilek překonal bývalého spoluhráče Michuta.

Na druhé straně pak čaroval gólman Pobořil, jenž reflexivně zneškodnil střelu soupeře. Závěr první půle patřil aktivnějším hostům, pokusy Jonáše Vrány ani Radima Pobořila ale druhou branku nepřinesly.

Vstup do druhé půle měli naopak lepší domácí. Paradoxně do vedení šlo valašské Meziříčí, obrat završil Žilinský. Hosté se ale dlouho neradovali. Útočník Frenštátu využil podklouznutí gólmana Pobořila a v klidu uklidil míč do prázdné brány.

Klíčové chvíle zápasu přišly až v závěrečné dvacetiminutovce, kdy se hráčům Frenštátu vybily baterky. První Křenkův pokus ještě skončil na břevnu, ale vzápětí se hostující fotbalista radoval z gólu. Vzápětí přidal další branku Macíček, aby v 87. minutě završil triumf hostů Sovák. V samotném závěru mohl ještě zvýšit Galus, ale Michut nové spoluhráče podržel.

Fotbalisté Valašského Meziříčí se výhrou 5:2 naladili na sobotní předkolo celostátního poháru, kdy ve valašském derby vyzve Vsetín. Hraje se v sobotu od sedmnácti hodin.