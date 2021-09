„Venku se nám letos z nějakého důvodu hraje lépe,“ usmívá se trenér Valašského Meziříčí Pavel Hajný. Výhry ve Slavičíně si váží, byť krajský rival zdaleka není tak silný jako v minulých letech.

„Proti nám nehráli Švach se Školníkem, což jsou jejich klíčoví hráči. Je vidět, že kvalita těch mladších hráčů není tak vysoká. Momentálně má Slavičín mužstvo průměrné divizní úrovně,“ říká zkušený kouč.

Klíčové chvíle vyrovnaného střetnutí přišly až ve druhém poločase. Domácí šli ještě za bezbrankového stavu do přečíslení tři na jednoho, ale Juřica to nevyřešil ideálně a neujala se ani následující střela zboku.

„Podle mě to byl rozhodující moment. Kdyby dal soupeř gól, bylo by to pro nás mnohem složitější. Těžkou chvíli jsme ale přežili,“ oddechl si Hajný.

Vzápětí dvakrát v rychlém sledu udeřili hosté. Skóre čtvrt hodiny před koncem otevřel kapitán Výmola, jenž se trefil akrobaticky patou v momentě, kdy stál zády k domácí brance.

Vzápětí přišel další centr z pravé strany. Výmola ve výhodné střelecké pozici posunul míč na Jonáše Vránu a ten i se štěstím prostřelil gólmana Kuju.

V tu chvíli Slavičín rezignoval, kouč Slončík za nepříznivého stavu 0:2 prostřídal sestavu, na trávník poslal mladé kluky z lavičky. Valaši mohli na konci střetnutí přidat ještě třetí branku, ale střídající Gajdoš napálil z pěti metrů jen břevno.

Jinak dvě třetiny zápasu byly vyrovnané, v úvodu měly šance oba týmy. Nejprve zahrozili fotbalisté Slavičína, po nich měli dvě příležitosti také hosté. Veselý se Šimonem Vránou ale v zakončení neuspěli.

Jinak se hrálo hlavně mezi šestnáctkami. Valaši byli o něco více na míči, prosadili se až v závěrečné patnáctiminutovce.

Hajného tým se díky čtvrté letošní výhře udržel ve středu tabulky, Slavičín dál tápe, v divizi E je až dvanáctý.

Divize E, 9. kolo -

FC TVD Slavičín – TJ Valašské Meziříčí 0:2 (0:0)

Branky: 75. Martin Výmola, 78. Jonáš Vrána

Rozhodčí: Mankovecký – Krupa, Svoboda (Káňa)

Žluté karty: Salajka – Kadla

Diváci: 160

Valašské Meziříčí: Pobořil – Macíček, Švec, Kuběna, Kadla – Veselý (69. Urban), Žilinský, Smilek (83. Kelárek), Š. Vrána (46. Vozák) – J. Vrána, Výmola (79. Gajdoš). Trenér: Hajný.