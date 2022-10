„V prvním poločase jsme si celkově vytvářeli velké šance, nastřelili i břevno. Ke konci půle jsme navýšili na 2:0. Bruntál měl pouze dvě nebezpečné situace po rohovém kopu, ze hry se k ničemu nedostal,“ těšilo Hajného.

Valaši do kabin odcházeli s vedením 2:0, zkraje druhého dějství ale museli řešit situace domácího týmu. „Nasadili tam dva velké silové útočníky, do první desetiminutovky snížili na rozdíl jediného gólu, uspěli po propadlém míči. Bylo to pak hektičtější, kopali rohy, byly tam závary,“ uznal zkušený trenér.

Hosté se ale nedali, vyrovnání nepřipustili. Naopak se znovu dostali do dvoubrankového vedení. Fotbalisté Valašského Meziříčí poskočili na šesté místo, na první Hlubinu ztrácí pět bodů.

Divize F, 9. kolo

FC Slavoj Olympia Bruntál –⁠ TJ Valašské Meziříčí 2:4 (0:2)



Branky: 55. Cabal, 90. Kubesa –⁠ 10. Veselý, 35. Hrdlička, 63. Smilek, 74 Vozák