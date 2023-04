„Do utkání jsme vstoupili aktivně, od začátku jsme měli velkou území převahu. Vyústila v obrovské množství rohů, které jsme nezahrávali špatně. Dostávali jsme se do velkých závarů, míč se nám ale nepodařilo prodrat do branky,“ mrzelo zkušeného kouče.

Po půl hodině hry se ozvala Opava, která naopak míč dostala za domácího Pobořila. „Hostující hráč naštěstí pro nás byl v ofsajdu. Byla to první hrozba,“ uvědomoval si Hajný.

Zdvižený prst nestačil, Opava vsítila regulérní gól. Ve 40. minutě udeřil Mikulenka. „Potrestali nás z rohu, brankář se nedomluvil s hráči, podběhl míč. Ve zbytku poločasu jsme byli opařeni,“ posteskl si 62letý trenér.

Valašské Meziříčí dosud na jaře třikrát remizovalo, pro vylepšení situace v tabulce toužilo vyhrát. To se poštěstilo. „Rovněž druhý poločas jsme zahájili aktivně, v jeho polovině jsme vyrovnali. Opava stále chtěla vyhrát, i díky tomu to bylo otevřené až do konce. Nakonec jsme skórovali po centru čtyři minuty před koncem. Vítězství je pro nás velmi důležité,“ těšilo Pavla Hajného.

Jeho hráči tak znovu ukázali sílu v domácích zápasech, v osmi duelech vybojovali 17 bodů, v tomto ohledu jim prozatím patří druhá příčka v soutěži. Venku jsou naopak ve druhé polovině tabulky, v osmi duelech vyválčili jen šest bodů.

OBRAZEM: Valašské Meziříčí v Krnově dvakrát srovnalo. Na jaře znovu remizovalo

„Celkově dostáváme velké množství branek. Pokud chceme být na špici, tak tolik jich inkasovat nemůžeme, nejsme mužstvo, které by dávalo čtyři branky za zápas,“ říká na rovinu Hajný.

„Po prvním jarním domácím utkání s Bílovcem (0:0) to vypadalo, že obrana je v pořádku, v Krnově jsme ale zase obdrželi dva góly. Ve venkovních utkáních sice máme převahu, většinou ale dostáváme branky z protiútoků, soupeři nás trestají za ztrátu míče,“ všiml si hlavní kouč Valachů. „Kromě druhého poločasu s Karvinou nás ale v letošní sezoně nikdo nepřehrál,“ uzavírá.

Valaši se po prvních dvou zápasech 16. kola probojovali na šesté místo Divize F, na první Opavu B ztrácí 6 bodů.

Svěřenci Pavla Hajného v příštím 17. kole Divize F zajíždí na hřiště Břidličné, která se nachází na posledním čtrnáctém místě tabulky. Valašské Meziříčí v úvodním podzimním vzájemném zápase zvítězilo 6:1.

Divize F, 16. kolo

TJ Valašské Meziříčí - SFC Opava B 2:1 (0:1)

Branky: 68. Výmola, 86. Galus – 40. Mikulenka.