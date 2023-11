Letošní Divize F má 16 týmů, do konce podzimu zbývají absolvovat ještě dvě kola. Pro Valachy však budou zatraceně složitá. „Nemá cenu si nic nalhávat, bude to velmi těžké,“ uznává.

„Už teď je jasné, že zisk jakékoliv bodu proti Havířovu (9. místo) nebo Hlubině (2. místo) bude pro nás dobrý. Pokud tyto zápasy nezvládneme, tak vůbec není nepravděpodobné, že od sestupu budeme tři čtyři body,“ počítá zkušený stratég.

Valašské Meziříčí dosud za čtyři výhry a tři remízy nasbíralo 15 bodů. V této době si však představovalo mnohem větší bodový přínos. Na první Opavu B ztrácí 14 bodů. „Současné postavení je pro nás obrovské zklamání, je to špatné,“ připouští rozmrzelý Hajný.

Po pomalém rozjezdu se jeho svěřenci začali zvedat, mezi 4. a 6. kolem neztratili jediný bod. V Šumperku však přišli o zraněného kapitána Výmolu. „Vepředu je pro nás klíčový hráč. Včetně tohoto zápasu jsme dvě utkání zvládli vítězně, dostávali jsme se do dobré pohody,“ těšilo 62letého trenéra.

Následovala porážka proti silné rezervě Opavy a remíza s Vratimovem. „Brali jsme jen bod, vytvořili jsme si však obrovské množství šancí, navíc jme poté vyhráli v Bruntále,“ zmínil jednoznačné vítězství 4:0.

Pak přišel osudový zápas s Vítkovicemi, od kterého ve čtyřech duelech získali jediný bod. Ostravanům podlehli 3:5, po poločase prohrávali o čtyři góly. „Soupeř byl na tom tehdy špatně, asi jsme si mysleli, že to nějak zvládneme. Obrovsky jsme to podcenili, byl to pro nás tvrdý náraz,“ řekl sklesle.

Naposledy jeho mužstvo padlo v Bílovci 0:2, na lavičce navíc v podstatě začal pobývat sám. Vinou absencí. „Šest hráčů ze základu je zraněných, chybět budou do konce podzimu. V příštím zápase nám navíc bude scházet vyloučený Němec. Už tam není koho dávat,“ mrzí Hajného, jemuž od utkání s Jeseníkem chybí také Smilek.

„V létě se mužstvo doplnilo dobře. Stojím si za tím, že kdyby bylo zdravé, tak má na špici divize, s absencí jednoho dvou hráčů by to ještě bylo hratelné. Kluci na předek tabulky mají, současná situace je pro mě o to větším zklamáním.“

Jak už bylo předesláno, Valaši na vedoucí Opavu B ztrácí 14 bodů. Není tak nereálné, že po roce by do MSFL mohla postoupit další rezerva, v loňské sezoně to dokázala Karviná, která je třetí ve třetí nejvyšší soutěži. Na první B-tým Baníku navíc ztrácí jen dva body. „Už vloni na jaře byl vidět velký rozdíl, na divizi měla jednoznačně nejlepší mužstvo. V kádru hraje mnoho cizinců, ti mají svoji kvalitu. Teď je na tom jasně nejlépe Opava. Rozdíl mezi třetí ligou a divizí je jinak velký,“ dodává Pavel Hajný.