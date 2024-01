Podle bodů to vypadá jednoznačně, nejprve se musí dostat z těžkých vod, do kterých se dostali během neúspěšného podzimu. Zkušený kouč však na případný sestup ani nechce pomýšlet.

Pane trenére, jak to vypadá s přípravou na odvetné boje?

Začíná příští pondělí 8. ledna. Trénovat budeme čtyřikrát týdně, v sobotu vždy budeme mít utkání. První jsme měli odehrát 13. ledna v Třinci, nový trenér však hrát nechce, čeká nás volno. Celkově odehrajeme sedm přípravných zápasů. Jsou tam Nové Sady, Frýdek-Místek, Slavičín, HFK Olomouc nebo Uherský Brod. Zakončíme to na Vsetíně.

Mění se příprava vzhledem k nelichotivému postavení v tabulce?

Určitě ne, zůstává to stejné. Nezáleží na tom, zda jsme druzí, pátí nebo čtrnáctí. Každopádně to pro nás bude těžší.

Po podzimu jste čtrnáctí. Analyzovali jste si ještě tuto část?

V létě jsme měli určité velké problémy, s hráči jsme si to však hned vyříkali, je zbytečné se k tomu vracet. Na druhou stranu je to ponaučení. Když jsme třikrát po sobě vyhráli, tak to vypadalo, že pomalu jdeme nahoru. V říjnu však přišla domácí prohra s Vítkovicemi, které v té době na tom byly špatně, kosa narazila na kámen. Zápas jsme obrovsky podcenili, brzy jsme prohrávali 0:4. Hned po tom následovala zranění, pak už jsme se do toho nedostali a podle předpokladů prohráli poslední zápasy podzimu.

Přemýšlel jste v průběhu sezony o rezignaci?

Osobně jsem se na to určitě vykašlat nechtěl, v půlce sezony bych neodstoupil. Muselo by se stát opravdu něco moc špatného a to ne pouze výsledkově. Vždy se samozřejmě něco vykládá, za ty roky jsem to už zažil mnohokrát. (úsměv) Bylo mi však jasně řečeno, že jedeme, jak to je. Vždy se ale může stát, že ze dne na den je to pak jinak, to je normální.

Od jara budete mít k sobě nového asistenta, Zbyněk Vinkler kývl na nabídku hlavního trenéra Všechovic. Nově máte po ruce 31letého Michala Kisse Farkase.

Základem byl zmíněný odchod Zbyni do Všechovic. Potom jsme rozmýšleli, koho angažovat. Dospěli jsme k Michalovi. Ještě vloni za nás hrál, znám ho roky. Především je to člověk, který na kabinu má velký vliv. Je přísný, poctivý, umí to podat. Kluci ho berou. Začíná trénovat, chce se učit. Navíc má vztah ke klubu. Představuji si, že bude spojkou mezi mnou a kabinou. Věřím tomu, jinak bych to nedělal.

Na podzim jste měli problémy se zraněními. Jak to s nimi teď vypadá?

Dlouhodobě zraněný a náš klíčový hráč Smilek (David Smilek) by příští týden měl začít běhat, do jara by měl zasáhnout. Zprvu to přitom vypadalo zle. Je to koleno, nevíme, jak to bude. Důležitý je i Výmola (Martin Výmola), i on by se měl zapojit do přípravy. Zraněný byl i Jonáš Vrána, který díky vysoké škole pojede na erasmus do Anglie. Je to na půl roku, k dispozici tak bude až na konci června, začátku července.

Jak se kádr dále pozmění?

Musím říct, že jsme dost oslabili, nepodařilo se nám přivést hráče, které jsme chtěli. Pavel Macíček odchází do Hlubiny, což je pro nás stejně jako u Jonáše Vrány velká ztráta. Do Zlínska se z hostování vrací Honza Kuběna, který byl také zraněný, ke konci už za nás nastupoval. Do Všechovic na půl roku odchází Vašek Vozák mladší, hrát tu nebude ani Matouš Kopecký.

Je možnost návratu Kuběny?

Nedokážu posoudit. Je hráčem Zlínska, záleželo na něm. Je z Rožnova, měl tam práci, kdyby chtěl zůstat, tak zůstane. Nevím, zda je to dobré rozhodnutí, záleží však na něm. Na druhou stranu se mi líbí, když kluci mají ambice.

A co příchody?

Chtěli jsme sehnat defenzivního hráče a stopera, což se nepodařilo. Hledali jsme na mnoha místech, mluvil jsem snad s třinácti hráči, s některými jsme byli i domluvení, nakonec nedopadl ani jeden. Vrátil se Vašek Vozák starší. Kdyby se Martin Výmola zranil nebo nebyl schopný nastoupit, tak s námi nyní ještě trénuje jeden zkušený útočník.