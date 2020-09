Tomu se říká pech. Fotbalisté Valašského Meziříčí stejně jako před týdnem ve Bzenci ani na hřišti v Hranicích nezvládli hektický závěr a po gólu z rohu opět smolně prohráli, tentokrát 1:2 a dál zůstávají s jediným bodem na kontě v tabulce divize E poslední.

Fotbalisté Valašského Meziříčí (v bílém) Ilustrační foto | Foto: Pavel Hrdlička

„Bohužel všechno se to na nás valí. Jsme v bahně, ale kluci tento zápas odedřeli. Fakt hráli dobře. Pokud by takto makali pokaždé, bylo by to daleko lepší. Škoda, že jsme nebyli odměněni nějakým bodem, které nutně potřebujeme začít sbírat,“ posteskl si hostující trenér Pavel Hajný.