Konec 34letého forvarda by tedy bez pochyby byl velkou ztrátou. Proč by tedy mělo dojít k jeho konci?

„Zaprvé už má své fotbalové roky, navíc ho limitují zdravotní problémy, konkrétně léči zranění s přitahovači. Asi zakončí kariéru,“ oznámil Hajný Valašskému deníku.

OBRAZEM: Valašské Meziříčí překvapivě ztratilo. Mrzí nás to, posteskl si Hajný

Pokud Výmola skutečně skončí, účastník divizních vod by se do nové posily patrně nepouštěl, čerpal by ze současného kádru. Konkrétně by se spoléhal na zimní posilu, Tomasze Gomolu.

„Pokud zůstane, nikoho dalšího hledat nebudeme,“ informoval Pavel Hajný.

Gomola od svého příchodu zaznamenal pět gólů v jedenácti zápasech. I přes to by v budoucnu mohl být ještě platnějším borcem.

„Samozřejmě vstřelil důležité branky, pomohl nám hlavně na začátku. Může však být ještě přínosnější, typově je na tom jako právě Martin Výmola,“ přibližuje lodivod lavičky Valachů.

Barbořák je o patro výše: Chci být součástí áčka!

Z dorostu dostává šanci Filip Barbořák, který v letošní sezoně absolvoval čtyři soutěžní zápasy. Na gól však stále čeká. Pokud se neprosadí ve zbytku sezony, trvání v tomto klubu se možná protáhne o něco déle.

„Typově je na tom podobně jako Gomola s Výmolou, je to vysoký a rychlý útočník. Chce však jít na zkoušku do Karviné. Na jedné straně mám rád ambiciózní hráče, na druhé netuším, zda je to vhodné,“ komentuje Hajný situaci 19letého útočníka.

Fotbalistům Valašského Meziříčí aktuálně do konce probíhajícího ročníku Divize F zbývají odehrát dva zápasy. Naposledy v sobotu na domácím pažitu podlehli Bílovci 1:2.

„Do zápasu jsme nevstoupili špatně, drželi jsme míč na kopačkách. Ve čtvrté minutě jsme však špatně rozehráli, po centru ze strany jsme si vstřelili vlastní gól. Utkání to ovlivnilo, hosté čekali na brejky. Před koncem poločasu nám navíc vyloučili hráče, vzápětí jsme po rychlém brejku soupeře inkasovali na 0:2,“ posteskl si zkušený trenér.

OBRAZEM: Valašské Meziříčí má blízko k záchraně. Je to skoro jasné, ví Hajný

Domácí se s výsledkem snažili něco udělat, v deseti lidech to je však vždy velmi těžké.

„Druhý poločas byl velmi živelný, riskovali jsme, hosté měli šance. Snížili jsme na 1:2, do konce utkání to bylo otevřené. Nakonec jsme prohráli, což je doma vždy špatné,“ uvědomuje si Pavel Hajný.

Valaši tak v posledních čtyřech zápasech nevyhráli jediný. Získali pouze dva body.

„Do hlav hráčů nevidím, nemyslím si však, že by přišlo nějaké uspokojení. Každopádně takto ztrácet body není dobré, hlavně pro psychiku. Důležité je to vzhledem k další sezoně, jakmile se nedaří, jde to dolů. Navíc už nás nečeká nic lehkého, budeme hrát s Havířovem a Hlubinou,“ poukázal na těžký los ve zbytku sezony.

Divize F, 28. kolo

Valašské Meziříčí – Břidličná 1:2 (0:2)

Branky: 59. Gomola – 4. vl. Němec, 44. Melecký.