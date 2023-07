Nejprve padli s Holešovem 4:5, pak dostali lekci od Hranic 0:4. Takové jsou dosavadní výsledky přípravných zápasů Valachů. „Spokojený být nemůžu. Na druhou stranu jsme měli hodně absencí,“ trápí zkušeného kouče, jenž čítal omluvenky vinou nemocí a čerpaných dovolených. To by se však od druhé poloviny měsíce už mělo spravit.

Vrásky mu dělá defenzíva. Konkrétně devět branek v sítí jeho mančaftu. „Pochopitelně je to vysoký počet, je to zarážející,“ nezastírá.

„Zrovna o víkendu proti Hranicím jsme hráli ve velmi okleštěné sestavě. Přesto jsme se dlouho drželi, v 75. minutě jsme prohrávali jen 0:1. Pak se ukázala kvalita soupeře, během osmi minut jsme obdrželi tři branky, sesypali jsme se,“ mrzí lodivoda valašské lavičky vysoká porážka proti třetiligovému mančaftu.

Fotbalisté Valašského Meziříčí si od konce uplynulé sezony zvykají na lehce pozměněný kádr. Už dříve bylo rozhodnuto, že mužstvo opouští 39letý Martin Švec, matadora čeká angažmá u účastníka krajského přeboru v Petřvaldě na Moravě. „Roky nejde zastavit, bude to pro nás velká ztráta,“ cítí Pavel Hajný. Ten se navíc bude muset obejít bez mladého Lukáše Galuse, který se připravuje s B-mužstvem Sigmy Olomouc. Pokračovat nebude ani brankář Jan Hegar.

Odchody bychom tak nyní měli. Teď jsou na řadě nově příchozí tváře.

„Podstatný je pro nás příchod Pepy Bystřičana (naposledy Vítkovice), hrát bude na stoperovi. Nemám o něm pochybnosti, bude dobrý i povahově. Posílili jsme také o Daniela Kulhánka (naposledy Frýdlant nad Ostravicí), počítáme s ním na post defenzivního záložníka,“ referoval o 21leté, respektive 19leté posile.

„Na pozici brankářské dvojky navíc přišel gólman z Frýdku-Místku Jiří Dragon, který u nás působil v mládeži, je totiž z Hostašovic,“ informoval o třetím novicovi.

Valaši se v minulém ročníku představili v divizní skupině F. Zprvu to vypadalo, že se vrátí do „éčka“, nakonec však budou pokračovat v „ostravské“ části. Došlo totiž k výměně s Rýmařovem.

Jak se vše událo?

„Rýmařov měl zájem nastupovat ve skupině E. Musím se přiznat, že jsme radši hráli ve skupině F. Bez zájmu Rýmařova by k tomu nemohlo dojít,“ nastínil zkušený kouč.

Některým klubům se tato pozdní výměna nezamlouvala. Ostře se proti ní na oficiálním webu vyhradili zástupci vsetínského klubu.

„Valmez utekl do severní skupiny poté, co se domluvil s Rýmařovem na výměně. Za to hned sklidil sportovní manager Valmezu kritiku – jak od člena řídící komise, tak mnoha týmů, protože prodraží cestování dost mužstev, hráči budou muset v autobusech trávit hodiny navíc než kdyby se hrála derby, na která by přišlo více lidí,“ zlobil se tradiční účastník divize E.

Už na konci července se Valašské Meziříčí a Vsetín paradoxně spolu utkají. V předkole Mol Cupu. Zápas tak slibuje pikantní náboj.

„Je to dlouhodobé derby, pikantní to tak určitě bude. Nemyslím si ale, že vzhledem k těmto okolnostem by se něco mělo změnit,“ přemítá Pavel Hajný.