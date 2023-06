Výhře v posledním kole proti Rýmařovu v poměru 3:1

Do utkání jsme nevstoupili dobře, už ve čtvrté minutě jsme inkasovali. Pak jsme ještě čelili jedné nepříjemné situaci, naštěstí však pro nás skončila dobře. Sami jsme měli dvě velké šance, Vozák neuspěl před brankářem domácích. Relativně brzy vyrovnal Macíček, poté jsme měli jasnou převahu, včetně šancí. Druhý poločas byl z naší strany možná tím nejlepším, v 74. minutě jsme šli do vedení. Nakonec jsme přidali další branku. Výsledek 3:1 je pro domácí ještě dobrý.

Silném závěru sezony

Kromě zápasu s béčkem Karviné, která byla lepší, se nám dařilo vítězit. Do další sezony půjdeme sebevědomější, je to pro nás plus. V konečném důsledku už ale nezáleží, jestli skončíte čtvrtí, nebo šestí.

Hajný po druhé nejvyšší výhře sezony: První místo? Už je to jen teorie

Konečném čtvrtém místě Divize F

Úspěch to určitě není, tím je pouze první místo. Čtvrtá pozice zároveň není propadák. I když to na podzim nevypadalo, tak béčko Karviné bylo na jaře jednoznačně nejlepší, nikdo na ni neměl. Osobně mě však překvapila Hlubina, asi to tam dělají dobře.

Konci Martina Švece

Pokračovat ještě bude, nikoliv však na této úrovni. V civilním povolání povýšil, neměl by čas na trénování. Jeho konec je pro nás obrovská ztráta, bude nám hodně chybět. Martin nepatří pouze k mimořádným hráčům, ale také lidem. Loučení tak bylo hodně emotivní. Rozhodně si to zasloužil.

Podívejte se: Valašské Meziříčí doma zakončilo vysokou výhrou. Loučil se Švec

Ztrátě dalšího důležitého hráče po Radimu Pobořilovi

Jak v případě Martina, tak i v případě Radima se jedná o klíčové posty. Radim se v Púchově výborně chytl, hrával stabilně, bude tam pokračovat. Za celé jaro se nám ho nepodařilo nahradit – na jeho pozici máme kvalitní hráče, ne však typově. Nechceme přivádět nikoho, kdo by byl přeplacený a jen hrál zápasy, máme to tady tak nastavené. V dorostu jsou velmi šikovní kluci, dáme příležitost mladým. V Meziříčí se spíše rodí kluci dopředu než dozadu.

Filozofii Valašského Meziříčí

Spousta mužstev vykládá o tom, jak chce stavět na mladých, úplně to tak ale není. U nás však ano, držíme si svůj směr. Cesta postupu je pak samozřejmě delší. Někdo však může odejít a zase se to zastaví. Za tyto ambice kluků jsem však rád.

Vlastní budoucnosti

Zatím to vypadá, že i nadále zůstávám.