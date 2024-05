Šest kol před koncem Divize F to se setrváním ve čtvrté nejvyšší soutěži vypadá pro jeho svěřence více než slibně. Téměř to už hraničí s jistotou. „Záchrana je skoro jasná,“ uvědomuje si Hajný.

Pane trenére, jak se vyvíjelo úspěšné utkání proti Bruntálu?

Začali jsme dobře, do 10. minuty jsme soupeře zatlačili. Vypracovali jsme si i vyloženou šanci, David Smílek ji však nedal. Postupem času jsme se dopustili zbytečných ztrát, hosté se dostali do hry, tzv. cítili krev. Navíc měli náznaky šancí. I když to z naší strany nebylo ideální, podařilo se nám otevřít skóre, tak i skončil poločase

1/44 Zdroj: Se souhlasem Pavla Hrdličky. Fotbalisté Valašského Meziříčí (modré dresy) zvítězili nad posledním Bruntálem 4:0 a udělali obrovský krok k záchraně. Ve druhé půli jste přidali další tři branky.

Na začátku jsme dali na 2:0, mohli jsme se uklidnit, pořád to ale od nás nebylo ideální. Bruntál to více otevřel, my poté měli možnosti. Ke konci jsme ještě vstřelili dva góly. Vítězství sice vypadá jednoznačně, náš výkon však nebyl optimální.

Prosadili jste se čtyřikrát. Je to pro vás hodně pozitivní?

Už během zimy jsem zmiňoval, že na tuto úroveň máme dopředu kvalitní hráče. Na začátku nám to tam sice nepadalo, věřil jsem však, že je to pouze otázka času. Důležité je, že jsme jich moc nedostávali. Máme nadstandardně rychlostní hráče, do šancí se vždy budeme dostávat. Pak už pouze záleží, zda to tam padne, nebo ne.

Hajný má skalp i přes absenci stoperů: Je to pro nás důležité vítězství

Do konce soutěže zbývá šest kol, na 14. Břidličnou máte náskok 11 bodů, na 15. Jeseník bodů 15. Už jste v podstatě zachráněni, že?

Stoprocentní není nikdy nic. V tomto případě je ale záchrana skoro jasná. Po posledním zápase určitě spadne Bruntál, pak to zatím vypadá na Jeseník. Na jaře získal jediný bod, za 14 dní proti němu hrajeme. Každopádně jsme rádi, že to pro nás takto dopadlo. Klub se snaží, jde nahoru, zvedá se po všech stránkách. Není to postavené na náhodu. Případný sestup by byl moc špatný.

Máte do zbytku sezony nějaké cíle?

Musíme si přiznat, že tento soutěžní rok byl pro áčko Valmezu špatný. Teď jsme z nejhoršího venku, pak už tolik nezáleží na tom, zda skončíme šestí, nebo desátí, velkou roli to nehraje. Důležité to je pouze v tom, aby si hráči věřili, a věděli, že na to mají. V podstatě je to příprava na další sezonu.

Divize F, 24. kolo

Valašské Meziříčí – Bruntál 4:0 (1:0)

Branky: 32. Výmola, 48. Hrdlička, 87. Koňařík, 89. Veselý.