„Případně bude hrávat už jen za béčko. Je to místní ikona, velmi důležitý hráč. Jak na hřišti, tak v kabině,“ uvědomuje si citelné oslabení.

Někdejší kapitán není jediným, kdo v divizním mančaftu skončil.

„Kvůli pracovním povinnostem odešel Bystřičan, už to časově nestíhal. Odchází také Kulhánek, Dragon a Vozák, který jde pracovně do Prahy. Na pár dní je na zkoušce v Havířově Smílek, v této chvíli nedokážu posoudit, jak to dopadne,“ přidává potenciální šesté jméno, jenž by Valachy mohlo po loňské sezoně opustit.

Když se podíváte na výčet odchodů, bezesporu to může být problém. Nejen co se týče kvantity, ale především kvality.

„Určitě to jsou velké ztráty. I když Bystřičan poslední dobou nehrával, tak byl důležitý,“ uznává Hajný.

Fanoušci se můžou těšit také na příchody. Avšak v o poznání menším měřítku.

„Vrátil se nám Jonáš Vrána, půl roku byl se školou ve Španělsku. Přijde i gólman Petr Kratochvil, jenž má bohatý fotbalový životopis. Naposledy působil v Přerově,“ připomněl Pavel Hajný kartotéku 36letého brankáře, který si prošel Uherským Brodem nebo Žižkovem. Právě v pražském klubu, v sezoně 2010/2011 postupujícím do české nejvyšší soutěže, kryl záda bývalému gólmanovi české fotbalové reprezentace a španělské Sevilly Tomáši Vaclíkovi. V té době tam působil také tehdejší asistent A-týmu Jindřich Trpišovský.

Na brankářem postu zůstává Lukáš Pobořil, v očích trenérů se zajímavě jeví i Matyáš Svak z dorostu. Na této pozici tak problém nebude.

„Potíže spíše vidím ve středu hřiště. Jednal jsem s mnoha hráči, nechtějí však dojíždět, nejsme pro ně v ideální poloze. Na druhou stranu nechceme mimořádně přeplácet,“ zdůrazňuje zkušený stratég, jenž by minimálně ještě rád přivedl dva hráče.

Během posledních týdnů došlo také ke změně na postu manažera klubu. Od pondělí se jím oficiálně stal Šimon Vrána, který žezlo převzal po Antonínu Hořínovi.

„Tonda tady udělal obrovský kus práce. Na druhou stranu nedokážu posoudit, jak Šimon pracuje. Je to mladý kluk, v Olomouci studuje sportovní vysokou školu. Jako hráč to byl obrovský talent, působil i ve Slovácku, pak se zranil a hrál jen I. A třídu. Věřím, že bude dříč jako na hřišti,“ přeje si Hajný.

Fotbalisté Valašského Meziříčí v posledních dvou sezonách naskakovali v Divizi F. Od příští se vrátí do éčka.

„Osobně neřeším, v jaké skupině hrajeme, kvalita mužstev je podobná. Ve skupině E hodně chce Vsetín, ve vedlejší zbrojí Havířov, je tam béčko Opavy,“ vyjádřil se Pavel Hajný ke změně mužstev.

Valachy nyní čeká těžká příprava, před MOL Cupem se představí v přátelských utkáních s Holešovem a Všechovicemi.