Pane trenére, jak vašim pohledem proběhlo důležité vítězství?

Do utkání jsme nevstoupili špatně, jako první jsme měli šanci Výmolou, který však nedosáhl na míč. Vratimov postupně přebíral iniciativu, byl lepší, z naší strany to bylo ospalé. Inkasovali jsme po chybě při rozehrávce, špatně jsme vyřešili situaci, vzali nám míč. To se ale stane. Hráč domácích to poté navíc dobře trefil z úhlu.

Jak se vám líbil druhý poločas, který jste ovládli 2:0?

Pokračovalo to ve stejném duchu, soupeř byl lepší. Měl i jednu velkou šanci, kterou neproměnil. Přibližně od 60. minuty hry jsme se do toho dostali, začali jsme hrát aktivně, Veselý a Výmola měli své příležitosti před brankářem. Po dalších dvou minutách a centru Koňaříka se nakonec povedlo vyrovnat Výmolovi. Krásnou střelou Hrdličky z 22 metrů do šibenice jsme zápas otočili. Soupeř se snažil, šance však neměl. My jsme se dostali k ještě jedné, nedali jsme sami na brankáře. Získali jsme důležité vítězství.

Co se změnilo po hodině hry?

První poločas se mi nelíbil, v kabině jsem měl nějaký proslov. Provedl jsem dvě změny. Chvíli možná trvalo, než si to sedlo. Někdy to tak ale prostě je, občas i otázka pomyslného štěstí. Patnáct minut ještě nebylo ideálních, pak měli zmíněnou šanci na 2:0. Za tohoto stavu by už bylo těžké utkání otáčet.

Vratimov patří ke špičce Divize F. Jsou tyto body trochu nečekané?

V této soutěži je v podstatě každý hratelný. I když jsme naposledy prohráli s Opavou 0:4, tak výsledek tomu tak neodpovídá. Hrát venku nám vyhovuje, což se znovu potvrdilo. Někdy je to ale také otázka přístupu.

OBRAZEM: Valašské Meziříčí venku překvapilo. Cenné tři body, těší Hajného

Ve venkovních zápasech vám patří čtvrtá pozice. Čím to je?

Vyhovuje nám, když nemusíme tolik dobývat, mužstva to už o nás ví. Vratimov v předchozích zápasech vysoko napadal, s námi však začal bránit od půlky, abychom ho nepotrestali brejky. Na divizi máme hodně rychlostně výjimečných hráčů. Je to tak o jejich typologii.

Do utkání s Vratimovem nezasáhlo několik vašich hráčů. Jak to s nimi vypadá?

Máme tu tři stopery, na tuto úroveň opravdu kvalitní. Jeden však má problémy s klíční kostí (Němec), druhý nehrál kvůli kartám (Bystřičan) a další (Tkadlec) nedávno prodělal těžkou angínu. Na stopera musel Viktor Žilinský, chtěli jsme tam dát někoho, kdo tomu dát řád, udrží balon. Velice si vážím Adama Tkadlece, který deset dní bral antibiotika, nebyl ani na tréninku a stejně nastoupil. Jeho výkon sice nebyl úplně ideální, má však zkušenosti, pro mužstvo je velmi důležitý. Bystřičan bude k dispozici, Němec je mimo hru čtyři týdne a začne běhat. Ke konci soutěže by nám mohl pomoct.

Divize F, 23. kolo

Vratimov – Valašské Meziříčí 1:2 (1:0)

Branky: 22. Šindler – 65. Výmola, 78. Hrdlička.