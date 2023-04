Do jara vstoupili velmi slušně. Po dvou remízách porazíli tehdejšího lídra Opavu B, naposledy minulý víkend uspěli na hřišti Břidličné. Fotbalisté Valašského Meziříčí tak byli v pohodě, do utkání s Bohumínem mohli jít se zdravým sebevědomím.

„Do zápasu jsme po dvou vítězných zápasech nastoupili velmi aktivně, herně jsme na tom byli výborně. Soupeře jsme jednoznačně přehrávali, pořád jsme byli na jeho polovině. Tlak byl velký," těšilo hlavního kouče mančaftu Pavla Hajného.

Ne a ne jim to tam ale spadnout.

„Chyběla nám větší touha dát branku. Neustále to tam létalo, hostující gólman byl i několikrát překonaný. Jednou to ale ještě jeden z jejich hráčů odhlavičkoval, podruhé to vykopli z lajny," poukázal na velké příležitosti, které jim nevyšly.

To se domácím nakonec stalo osudným.

„Po půl hodině hry jsme obdrželi branku, víceméně po náhodné akci hostů," mrzel Hajného inkasovaný gól ve 32. minutě. „Od té doby to do prvního poločasu nebylo ideální. Někteři jakoby zůstali opařeni. Netuším přitom z jakého důvodu," zamýšlí se.

Valašské Meziříčí mělo na obrat ještě 45 minut. Gólového příspěvku se však nedočkalo ani ve druhém poločase. Naopak ještě dvakrát inkasovalo.

„Znovu jsme do toho vstoupili aktivně, i když už ne tak jako na začátku úvodního poločasu. Po druhé inkasované brance jsme se úplně sesypali," posteskl si Pavel Hajný.

„Skóre 0:3 je pro nás nakonec ještě dobré. Hosté měli tyč a další vylouženou šanci. Za celý zápas jsme jen půl hodinu hráli aktivně."

Po sobotním utkání se lodivod aktuálně šestého týmu Divize F musel zabývat jak útočnými, tak i defenzivními řadami.

„Horší efektivita nás určitě brzdí, šancí si vypracováváme docela dost. V současné době to tam nikomu pořádně nepadá. Martin Výmola sice přehodil gólmana, právě jemu to ale vyhlavičkovali," okomentoval Hajný útočnou část svého týmu.

„Pro mě je ale daleko horší obranná činnost, dostáváme jednoduché branky. To se opakuje," dodal závěrem.

Valašské Meziříčí příští neděli nastoupí na půdě Polanky nad Odrou. Na tu má čtyřbodový náskok a zápas k dobru.

Divize F, 18. kolo

TJ Valašské Meziříčí – FK Bohumín 0:3 (0:1)

Branky: 32. Klejnot, 70. Palej, 72. Hutyra