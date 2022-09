„Zápas ovlivnila špatná půl hodina. Bylo to mdlé, všude jsme byli později, soupeř se pohyboval lépe. Po rohovém kopu jsme tprohrávali 0:1,“ posteskl si hlavní kouč Valachů Pavel Hajný.

Hosté přitom před víkendovým střetnutím neprožívali nejvydařenější vstup do sezony, v pěti zápasech dosáhli na tři body – třikrát remizovali, dvakrát prohráli. Na úspěšný duel za tři body tak ještě čekali. „Možná jsme si mysleli, že to všechno půjde samo, rozdíly v divizi však nejsou velké. Pokud někdo bude k zápasům takto přistupovat, tak z dlouhodobého hlediska nemá šanci uspět,“ uvědomuje si zkušený kouč.

První gól utkání domácí mančaft vyburcoval. „Co se týče přístupu, tak posledních deset patnáct minut už bylo lepších,“ viděl Hajný naději před druhým poločasem.

Valašské Meziříčí v druhých pětačtyřiceti minutách předvádělo odlišný fotbal. „Působili jsme lepším dojmem, místy jsme měli velkou převahu, získávali jsme balony,“ vyzdvihl zlepšené aspekty hry.

Ani to však domácím nestačilo, soupeř sázel na kvalitu defenzívy. „Výborně bránil, ve středu měl vysokého Radka Coufala. Ačkoliv jsme si vypracovali hodně rohů a standardních situací, tak jsme se z nich nedokázali prosadit. Pouze jsme se dostali k několika závarům, to však bývá naprosto normální.“

Zatímco Valaši na branku čekali, Polanka nad Odrou podruhé udeřila. V samotném závěru. „Několikrát nás zlobila už předtím, vepředu měla rychlé hráče. Gól jsme nakonec obdrželi ze standardní situaci, kterou jsme si nedokázali pohlídat. Byl to však už v podstatě konec zápasu. Soupeř vyhrál zaslouženě,“ uznal sportovně Pavel Hajný.

Valašské Meziříčí v úvodních čtyřech zápasech sezony vstřelilo čtrnáct branek – dvě na půdě Bílovce, čtyři doma proti Krnovu, dvě na hřišti Opavy „B“ a šest na konci srpna proti Břidličné. Od té doby však na gól čeká. „V posledních dvou zápasech jsme sice měli velkou převahu, do moc šancí jsme se ale nedostávali,“ trápí Hajného.

Dle jeho slov to však není pouze o ofenzivní formaci. „Je to jedno s druhým, soupeři nesmíme dávat prostor v obranné fázi, což jsme nyní dělali. Navíc se nám ani nedaří jeden na jednoho. Když pak mužstvo brání a zaleze v osmi hráčích, tak je to složité,“ uzavírá trenér Valašského Meziříčí Pavel Hajný.

Valaši mají po šesti kolech osm bodů. Už v pátek doma od 16.30 hodin přivítají Havířov, oproti kterému disponují pouze lepším skóre.

Divize F, 6. kolo

TJ Valašské Meziříčí – FK Polanka n. O. 0:2 (0:1)

Branky: 29. Kuča, 90+3 Kolaska