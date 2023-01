Přišel měsíc září. A s ním trochu jiní Valaši. V dalších čtyřech utkáních zapsali jen tři body, výhru s Havířovem navíc zajistila až trefa Pobořila z 94. minuty. „Začalo se to lámat v pátém kole v Bohumíně. Sice jsme byli lepší, nevytvořili jsme si však tolik šancí. Nedali jsme i penaltu. Vzápětí jsme doma prohráli s Polankou. Do konce podzimu to pak už bylo rozpačité, neměli jsme bodovou šňůru. Výsledkem je střed tabulky.“

Vaše bilance mohla být lepší, že? V závěru podzimu jste nedokázali porazit týmy ze druhé poloviny soutěže…

Určitě ano. Hlavně jsme měli zvládnout utkání ve Frenštátě, kde jsme od začátku vedli. Měli jsme tam obrovskou převahu. Nepochopitelně jsme však přestali hrát, přizpůsobili jsme se soupeři a nakopávali to. Nakonec jsme prohráli. Poslední zápas s Rýmařovem nám vyšel vcelku dobře, přesto jsme remizovali. To se ale stane.

I. B třída: Fotbalisté Poličné startují přípravu. S jakými posilami?

Na podzim jste nakonec pětkrát vyhráli, třikrát remizovali. Ze 13 zápasů máte 18 bodů…

S osmým místem rozhodně nejsme spokojeni. Věřil jsem mnohem v lepší postavení, že budeme nahoře, klidně kolem třetího místa. Kvalita mužstva je daleko vyšší než tomu situace odpovídá. U mužského fotbalu jsou ovšem určující výsledky.

Kdo vám udělal radost?

Kdo mě mile překvapil, tak to byl mladý Dan Němec. V patnácti šestnácti letech byl u nás v dorostu, pak odešel do Opavy, ze které se v létě vrátil. Má ještě na víc.

Jarní část sezony vám začne ve druhé polovině března. Jak se promění kádr?

Doufám, že se to moc měnit nebude. Radim Pobořil pouze odešel na přípravu do Púchova, uvidíme, jak to s ním dopadne. Změny dovnitř by být neměly, dosud nebylo nic, co by nás oslovilo. Stanovili jsme si, jak mužstvo případně doplníme. Nikdo takový se zatím neobjevil. A násilím sem nikoho tahat nechceme.

Jaká máte kritéria?

Zásadní věc je, aby tu byli hráči, kteří prošli Valmezem, nebo byli alespoň z okolí. Dobře víme, že to pochopitelně nejde u všech. Naše strategie se každopádně nemění.

V některých zápasech jste soupeře přehrávali a chybělo vám více gólů. Je problém v koncovce?

Máme Martinu Výmolu, který branky umí dávat, několik let to také ukazuje. Je to výborný střelec. Sehnat kvalitního útočníka je složité, dobrý vám odejde. Maximálně by to musel být někdo, kdo by se chtěl z vyšší soutěže vrátit zpátky domů.

OBRAZEM: Valašské Meziříčí ztratilo náskok. Prohrálo s předposledním Frenštátem

Před sezonou vás přemístili z Divize E do Divize F. Jak tuto skupinu vnímáte?

Velký rozdíl mezi skupinami nevidím. V té naší pouze potkáváme B-týmy, zatímco ve zlínské nejsou. Zdejší kvalita mě nepřekvapila.

Co cestování, přišlo vám horší?

Je pravda, že na podzim jsme doma hráli s Krnovem nebo Rýmařovem, což je kilometrově dále. Pořád je to ale přijatelné. Nerozhoduje, kam jedete, ale jakou máte kvalitu.

Jak to máte se zimní přípravou?

Začali jsme ji v pondělí. Čeká nás hlavní turnaj v Novém Jičínem, kde se představí šest mužstev poskládaných ze třetí ligy a divize. Budeme hrát také s A-týmem Opavy, Novými Sady a Baťovem. Jaro začínáme 18. března.