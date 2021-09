Do Valašského Meziříčí v sezoně 2018/2019 mě přivedl trenér Gazdoš. V průběhu sezony zde ještě působili trenéři Bedrich a Bača. I přes nepřiznivé výsledky hodnotím toto období velmi přínosné.

Čekal jste, že se dostanete do hry s Přerovem tak brzy? Jaká byla původní domluva o minutáži s trenérem?

Jsem tady zatím krátce, nicméně si myslím, že je ve Vsetíně dobrá parta a snad se to projeví i ve výsledcích.

Do tréninkového procesu jsem naskočil před pár týdny. Pomalu si zase zvykám na správný fotbalový režim. Domluvili jsme se na půl roku, poté se uvidí, co bude dál.

Pamatuje vzestup i pád fotbalového Valašského Meziříčí. Nyní se Jiří Matyáš po vleklém zranění vrací do fotbalového kolotoče, ovšem v dresu Vsetína.

