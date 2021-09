Takže z toho mohl být dokonce i hattrick. I za premiérovou branku vás ale pokladník Martin Výmola určitě zkasíruje….

Ještě neříkal, kolik budu platit, ale příspěvek mě nemine (smích).

Vzpomeňte na své fotbalové začátky v Kateřinicích?

Bylo to asi kolem osmi let. Hrál jsem tam do kategorie U 17, než jsem přešel do Valašského Meziříčí. Rád vzpomínám v Kateřinicích na trenéry - Jakuba Bětíka, Marcela Beňa, Tomáše a Pavla Janotu.

Jak jste se dostal do Valašského Meziříčí?

Hráli jsme proti nim přípravné utkání. Oni si mě všimli a projevili zájem. Hrál jsem v dorosteneckých týmech U 17 pod trenérem Vaculou a U 19 pod trenérem Pítrem.

Jaký post Vám sedí?

Hraji rád na postu podhrotového hráče, útočníka.

Proto ta desítka na dresu?

Jsem na ni zvyklý odmalička. Byla nyní volná i mezi muži Valmezu. Líbí se mi i Dybala s desítkou, co hraje za Juventus a pak také Pedri z Barcelony.

Za muže Valmezu válčíte druhým rokem.

Loňská sezona se nedohrála, toto je moje druhá. Snažím se dostat natrvalo do základní sestavy. Zatím jednou zahraji dobře, jednou hůře, musím stabilizovat výkonnost.

Valmez se prokousal MOL Cupem. Jaké tempo měl zápas s Prostějovem z druhé ligy. Bylo to jiné než v divizi?

Nehrál jsme od začátku, ale musím říct, že kluci se drželi výborně. Stíhali tempo druholigisty a strašně mi pomohli, když jsem tam naskočil, abych do zápasu dobře zapadl.

Kde se může letos pohybovat Valmez v divizi a jaký máte osobní cíl?

Pokud začneme více dávat branky a přeneseme tak dobrou hru ve více bodů, budeme nahoře. Osobně jak jsem uvedl, chci hrát natrvalo v základní sestavě a v budoucnu se třeba dostat ještě výše.

Sledujte dobré výsledky mužů Kateřinic?

Musím svému mateřskému klubu poděkovat, že mi vychází vstříc a vždy zatím došlo k dohodě o mém působení ve Valmezu. Kateřinice hrají dobrý fotbal, mám tam hodně kamarádů. Jen by mohli kluci více trénovat.