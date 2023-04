To byla přestřelka. Fotbalisté Šternberka zvládli domácí duel se Všechovicemi. Diváci viděli hned devět branek a skóre 6:3.

Jako první se v utkání prosadil hráč Všechovic. Bohužel pro hosty ale mířil Daniel Rolinc pouze do vlastní sítě a do vedení šli domácí. Na to ještě dokázali hosté reagovat, ve 39. minutě proměnil penaltu Denis Holub.

„Byli jsme nachystaní velmi dobře a do zápasu jsme vstoupili také dobře. Říkal jsem klukům, že po vstřeleném gólu se nám uleví. Měli jsme co napravovat po zpackané druhé půli v Holešově. Penalta byla ale zbytečná,“ začal hodnocení trenér Šternberka Ivo Lošťák.

Okolo přestávky nastaly klíčové momenty celého duelu. Nejprve dvě minuty před poločasem vrátil Šternberku vedení David Lošťák. Stejný borec tři minuty po změně stran skóre navýšil a v 53. minutě proměnil Jan Tögel penaltu a domácí vedli 4:1.

„Byl to určitě klíčové,“ potvrdil Lošťák. „Druhý soupeřův gól padl po naší chybě ve středu hřiště, další byl ze třiceti metrů, kdy byl hráč pod tlakem, jen míč práskl na bránu a střela letěla doprostřed… Před penaltou udělal náš stoper chybu, šel do kličky, ještě dostal protihráče pod tlak, ale sudí pískl penaltu. Když jsem se díval na video, tak nebyla, ale to úplně neřeším, horší je ta chyba,“ komentoval obdržené branky trenér Všechovic Lubomír Kubica.

„Poločas 1:2 byl hratelný. Ty další rychlé góly asi byly zlomové, museli jsme to potom otevřít,“ dodal.

Naději pro Tatran vykřesal Holub, který proměnil svoji druhou penaltu v utkání, tentokrát nařízenou za ruku, ale Šternberku pomohli střídající hráči Sedláček a Zvědělík, kteří navýšili na 6:2.

„V minulém zápase jsem kritizoval druhý poločas včetně střídajících hráčů, tentokrát jsem si s nimi před utkáním promluvil a byli natěšení. Sedlo si to a myslím, že jim to do dalších zápasů pomůže,“ říkal Lošťák.

Jeho tým ještě v poslední minutě inkasoval na 6:3. „Krásně to trefil do růžku. Nedá se ubránit všechno,“ hodnotil tři obdržené góly Lošťák. „Jinak jsem ale spokojený s výsledkem, výkonem i produktivitou,“ dodal.

„Věděli jsme, že Šternberk hraje poctivý fotbal, zodpovědně vzadu a mají dobré a rychlé hráče směrem dopředu, což využívá k dlouhým pasům. Nedostává branky, ale my jsme mu dali tři a ještě tam nějaké šance byly. Je kruté prohrát 3:6, ale vzhledem k tomu, že dal soupeř šest gólů, vyhrál zaslouženě,“ dodal k utkání Kubica.

Jeho tým na venkovních hřištích získal pouze dva body. Zbylých osm utkání prohrál a je v tomto ohledu nejhorší v divizi E. Stejně tak v inkasovaných brankách, kterých je 49.

„Herně to není špatné. Byli jsme vyrovnaným soupeřem pro Šternberk i předtím pro Kozlovice, ale sráží nás triviální chyby v obraně. Jsme nejhorší tým soutěže v defenzivě, myslel jsem v přípravě, že jsme to zvedli, ale pak jsme dostali pět gólů v Bzenci a šest ve Šternberku. Výsledky jsou nahoru, dolů. Doma jsme dobří, venku špatní. Nevím, čím to je,“ uzavřel Kubica.

FK Šternberk - Tatran Všechovice 6:3 (2:1)

Branky: 43. a 48. Lošťák, 26. Rolinc vl., 53. z pen. Tögel, 73. Sedláček, 80. Zvědělík - 39. a 62. (obě z pen.) Holub, 90. Kuchař.

Rozhodčí: Řezníček - Kolář, Grečmal. Bez karet. Diváci: 292.

Šternberk: Kopřiva - Lošťák (70. Vašička), M. Kuba, Drmola, Zifčák (60. Zvědělík), Tögel (70. Sedláček), Koutek, Hustý, D. Kuba (79. Dittrich), Smrček, Samek. Trenér: Ivo Lošťák.

Všechovice: Machalický - Richter (51. Orava), M. Lasovský, Skácel, D. Rolinc, L. Lasovský, Nehyba (82. F. Rolinc), Holub, Hoffmann (76. Šrom), Kuchař, Bezděk. Trenér: Lubomír Kubica.