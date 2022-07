„Samozřejmě to pro všechny z nás bylo velké překvapení, ani nikdo z vedení klubu to dopředu nevěděl. Situace byla i kvůli situaci ohledně postupu Frýdlantu do MSFL dost nejistá, ale mně osobně přesun nevadí. Naopak, spíš jsem rád,“ přiznává trenér Valašského Meziříčí Pavel Hajný.

Jeho týmu závěr posledního ročníku příliš nevyšel a po několika porážkách klesl v tabulce až na osmé místo. Umístění by Valaši v nadcházejícím ročníku rádi vylepšili.

„Určitě chceme skončit lépe než loni. Závěr byl opravdu špatný. Rádi bychom se pohybovali v popředí tabulky,“ říká Hajný.

Otázka je, jaký bude mít zkušený kouč k dispozici mančaft. Pohyb v kádru totiž zřejmě bude větší než v minulých covidových letech. „Změn bude asi dost, což mě mrzí, ale nějak si s tím poradíme. Každopádně jasněji bude až v pátek, když začínáme přípravu,“ uvedl Hajný.

Valaši už na klubovém webu představili první posilu. Nováčkem v týmu je Adam Hrdlička. Osmadvacetiletý krajní obránce či záložník přichází z Tatranu Všechovice.

Rodák z Kelče, kde i bydlí, prošel mládeží Baníku Ostrava, kam jej vytáhl známý kouč Bohumil Páník.

Odolá kanonýr Vidče Petr Mičkal vábení divizních celků? Kam cíli?

Zkušenosti s dospělým fotbalem sbíral v Hulíně a v Hranicích, odkud zamířil do Petřkovic. „Tam jsem zažil asi nejúspěšnější sezonu v mé kariéře. Kabina tam byla skvělá a fotbal mě pochopitelně bavil. Časem se mi podařilo založit rodinu, a tak jsem se vrátil zpět domů do Kelče a přestoupil do Všechovic, kde jsem hrál čtyři roky,“ líčí Hrdlička.

S Tatranem slavil postup do divize, v klubu zažil podařené i horší sezony. Nyní bude nosit dres Valašského Meziříčí. „Popravdě ani nevím, do čeho jdu a co mám přesně čekat,“ přiznává s úsměvem.

„ValMez zatím znám jen z pozice soupeře. Každopádně velice nerad prohrávám, spíše to nesnáším. Chci opět začít vyhrávat a pokusit se bavit i lidi, kteří na ValMez chodí,“ prohlásil.

„Slyšel jsem a byl jsem i svědkem toho, že tribuny jsou zde poloprázdné, ale pokud se bude vyhrávat a hra bude mít tvář, tak lidé začnou chodit,“ věří.

„Fanoušci většinou nejsou moc nároční, chtějí vidět jediné a to je dřinu a pot. Poté dokáží odpustit i nějaké ty prohry, ale bez makačky to nejde! Jak na amatérské úrovni, tak ani na profesionální,“ ví dobře.

Příchody dalších hráčů jsou zatím v jednání. Valaši se budou v létě chystat čtyřikrát týdně. „Prvních deset dní bude zaměřeno víceméně jenom na kondici, pak přejdeme na nácvik herních situací,“ hlásí Hajný.

Jeho svěřence v přípravě prověří Jakubčovice nad Odrou a Frenštát pod Radhoštěm. Ve 2. předkole MOL Cupu se pak postaví lepšímu z dvojice Kateřinice – Vsetín.

Do nové divizní sezony vstoupí Valaši venkovním duelem v Bílovci. Před vlastním publikem se poprvé představí ve 2. kole proti Krnovu.