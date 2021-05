„Reprezentace včele s panem trenérem Suchopárkem nás oslovila sama. Pravděpodobně si nás vybrali na základě toho, že předvádíme dobrý fotbal, máme tady nějaké výsledky. Rozhodně je to pro nás čest a potěšení," rozplýval se předseda vsetínského fotbalu Petr Říha.

Zápas se uskuteční již za dva týdny. Není tak důvod nic ponechat náhodě. „Volali jsme si, co máme připravit, nachystat do kabiny, co zařídit ohledně plochy, rozhodčích," nastínil Říha.

Požadavky přitom pro vsetínské nebyly ničím zcela výjimečné. „Do šatny si přáli ovoce, pečivo, bábovky…jedná se o záležitosti, na které jsme z divize naučeni, soupeřům to tímto způsobem chystáme. Probíhá to tak u nás standardně, nic navíc nemusíme dělat. Pan organizátor z reprezentace byl mile překvapen," mnul si ruce boss divizního mančaftu.

Netradiční přípravný zápas vykouzlil úsměv na tváři mnoha lidem v okolí klubu, ale také jejich dlouholetým podporovatelům. „Pozvali jsme všechny mládežnické trenéry i samotné hráče. Všichni jsme nadšeni," neskrýval Říha radost.

Dobré rozpoložení ukázal také na konkrétním příkladu. „Ostřílený matador Vladimír Mišinský, kterému je 34 roků, hned říkal: „Mladí běhaví kluci z reprezentace? Tak to je perfektní, nahánět je ve svých letech, na to se vážně těším," líčil Petr Říha pobaveně.

K dokonalosti fotbalového svátku tak snad už chybí jediné – účast diváků na samotném zápase. „Na tuto otázku musí odpovědět vláda České republiky," připomíná Říha současné restrikce.

„Nepředpokládáme, že by na utkání dorazilo 5 000 lidí. Věříme však, že v řádu stovek budou moci přijít do venkovních prostor. Snad se zápas odehraje bez jakýchkoliv omezení," přeje si předseda klubu.

Reprezentační výběr Jana Suchopárka nyní čeká dvouletý cyklus. Během této doby by šanci mohl dostat i 16letý talent českého fotbalu Samuel Grygar, který v současné době hraje za U-18 Interu Milán. Pouhé tři dny po přípravném duelu ve Vsetíně své 17té narozeiny oslaví hráč U-17 Wolfsubrgu Lukáš Ambros.

Představí se oba už na Valašsku?