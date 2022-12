Kalendářní rok 2022 jim původně skončil na státní svátek, 28. října doma remizovali se třetím Šternberkem 0:0. Téměř o měsíc později, uplynulou sobotu, se ještě v přípravném zápase utkali se zlínskou U19. Utkání i přes šance na obou stranách skončilo bez branek. „Duel nabídl náboj, kvalitu. A to z obou stran. Vypracovali jsme si větší šance, klasicky jsme je ale neproměnili. Byl bych radši, kdyby to skončilo 5:5,“ glosoval Vojvodík.

Po závěrečném zápase ale mohl mít radost. Z více důvodů. „Představili se kluci z hostovaček, povolali jsme také tři dorostence. Nevedli si vůbec špatně, dalo se na to koukat. Panuje s nimi velká spokojenost. Důrazně si řekli o šanci v jarních bojích,“ chválil nadšený kouč.

Fotbalistům Vsetína se v podzimní části Divize E nedařilo. Dosáhli pouze na dvě výhry, v obou případech se tak stalo v srpnu. Zatímco s méně kvalitnějšími soupeři se povětšinou trápili, se Zbrojovkou Brno B nebo třetím Šternberkem předvedli solidní výkon, kterým si vysloužili remízu. „Proč to teď najednou šlo? Těžká otázka. Hráli jsme však uvolněně, kombinačně, neztráceli jsme míče. Převedli jsme, co chceme. Na druhou stranu to nesmíme přeceňovat – nastoupili jsme proti dorostu. Ačkoliv je to zlínský ambiciozní tým, tak je to jiné než mužský fotbal,“ uvědomuje si 50letý trenér.

Vsetínští by se co nejdříve chtěli vyhnout potenciálním bojům u záchranu. Proto také plánují změny v kádru. „Chceme dotáhnout ofenzivní posily, devět vstřelených gólů je hrozné číslo, je to slabina. Typologicky jsme hledali jiné hráče. Tři čtyři určitě přijdou,“ informoval lodivod desátého týmu soutěže. Valaši jsou domluveni s jedním hráčem ze III. ligy, dále hledali také v divizích.

V klubu na podzim působili Andrii Hretsaichuk, Vitalii Nerukh nebo Artur Ulianytskyi, tedy ukrajinští hráči patřící třetiligovým Kvítkovicím. „O některé tyto kluky znovu budeme mít zájem. Měli by tam však začít přípravu, uvidí se, jak se u nich uplatní!“

Objektiv Jana Zahnaše: Bez gólů to nejde. Divizní Vsetín remizoval se Zlínem U19

O ofenzívě toho už bylo napsáno dost. Defenzívně si Valaši vedli solidně, obdrželi jen 15 branek, což je společně se Slavičínem třetí nejnižší počet v soutěži. „Jsme s tím spokojeni, změny tady nechystáme. Z podzimního kádru ale určitě někdo skončí,“ nechtěl být Roman Vojvodík konkrétnější, ani co se týče pozic na hřišti.

Fotbalisté Vsetína se znovu sejdou v lednu, v polovině měsíce by se měli utkat s Kvítkovicemi. „Kluci dostanou individuální plány, budou tam nějaké náběhové týdny. Odběhají si to sami v místě bydliště, informace budeme mít z aplikací,“ nechce hnát hráče za každou cenu přímo na stadion.

Roman Vojvodík přišel do klubu v létě jako náhrada Miroslava Mičegy. I on sám si představoval lepší výsledky. „Řekli jsme si, jakou chceme jít cestou, podzim jsme museli uhrát s kádrem, jaký jsme měli. Konec by mě tak překvapil. Klub si na druhou stranu po čtyřech porážkách v řadě může sednout a vyhodnotit, že je něco špatně, skončíte ze dne na den. Za důvěru klubu jsem tak rád,“ uzavírá někdejší asistent tehdy druholigového Znojma.