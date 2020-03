„Ještě dva tréninky v areálu a výběh do Podlesí. A pak přišlo vyhlášení nouzového stavu. Trenér Hajný před jeho vyhlášením ještě při uzavření areálu ve Valmezu hledal jiné hřiště, ale při současné pandemii koronaviru je dobře, že se nakonec hromadně netrénuje a nehraje. Věříme, že se ta situace brzy vyřeší,“ vrací se k začátku nedobrovolné pauzy divizních fotbalistů Valmezu Aleš Michálek.

Valašské Meziříčí nestihlo sehrát generálku se Slavičínem a jeho hráči obdrželi od trenéra Hajného individuální plány.

„Máme tam cviky a běhy. Je to všechno venku a na každý den místo tréninku máme přesně rozepsaný program s délkou výběhu a jiných aktivit. Ještě, že se lze hýbat venku, ať se nemusí běhat po baráku. Nejdelší výběh tam má snad padesát minut a je také kombinovaný s chůzí. Doma by se snad dalo jenom posilovat,“ prozrazuje Michálek individuální program.

Zahraje si ještě na jaře soutěžní fotbal?

„Nás je ve skupině 14. Asi by to byly anglické týdny. Těch otazníků je moc. Vyhlásí třeba postupující a sestupující na základě podzimu? Anulují celý ročník. Budeme si hrát jen do startu nové sezony přáteláky, pokud se vše vrátí během jara do normálu? Snad se brzy ukáže, jaký nás čeká fotbalový život, ale jde hlavně o zdraví,“ dodává Aleš Michálek.