Domácímu Slavičínu vyšel začátek duelu na výbornou. Fanoušky už v sedmé minutě potěšil Vlastimil Juřica, který se prosadil po krásné přihrávce Ondřeje Školníka. Do úvodní desetiminutovky přišly další příležitosti, včetně nastřelené tyčky a břevna. V osmatřicáté minutě náskok navýšil Viktor Rožek.

„Nevěděli jsme, jak to po pauze bude vypadat. Soupeře jsem viděl s Kroměříží, proti které odehrál velmi kvalitní utkání. Měli jsme dobrý vstup do utkání. Vedení v prvním poločase bylo zasloužené. Valašské Meziříčí jsme do ničeho nepustili,“ promluvil o výhře lodivod slavičínské lavičky Petr Slončík.

Druhá půle vyšla domácímu výběru ještě lépe. V rozmezí 48. až 68. minuty se hned třikrát trefil zkušený Ondřej Školník. „Hodně nám pomohl gól na 3:0, pro soupeře to poté vzhledem k velkému teplu bylo velmi těžké,“ pokračoval čtyřiatřicetiletý trenér.

Slončík se vyjádřil také k autoru hattricku. „Ondra to má samozřejmě v noze. Když se odhodlá vystřelit, tak má kvalitu. Někdy vymýšlí. Hlavně ať se kluci baví,“ dodal staronový kouč.

Kouč Valašského Meziříčí pochopitelně cítil zklamání. „Z naší strany to byl výlet. Slavičín měl daleko větší touhu po vítězství. Vyhrával všechny souboje. Vytvořil si další příležitosti, výsledek je pro nás ještě milosrdný. Rozumím, že za stavu 0:5 se hraje těžko, ale první poločas pro mě byl šok. Mužstvu však stále věřím. Soupeř vyhrál naprosto zaslouženě,“ řekl k vysoké prohře Pavel Hajný.

Slavičín následující neděli zajíždí na hřiště Strání, Valašské Meziříčí doma vyzve Skaštice.

Autor: Radek Štochl

FC TVD Slavičín – TJ Valašské Meziříčí 5:0 (2:0)

Branky: 48., 60. a 68. Školník, 7 Juřica, 38. Rožek

Rozhodčí: Gasnárek – Galář, Šimoník

Žluté karty: Goňa - Š. Vrána

Diváci: 250

FC TVD Slavičín: Jelínek – Škubník, Salajka (75. Staněk), Kocián, Švach (75. Horáček), Goňa, Školník (75. Fojtů), Mezírka, Kalus, Juřica (67. Žůrek), Rožek (75. Šťastný)

TJ Valašské Meziříčí: Michut – Vozák (55. Veselý), Švec, Michálek, Žilinský, Výmola (75. Gajdoš), Farkas, Vrána (67. Straka), Kuběna, Kadla