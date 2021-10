Ráz zápasu dala úvodní minuta. „Z první akce jsme inkasovali. Přesto jsme se z toho rychle zbrchali, ale dál inkasovali z brejku a laciné penalty. Přitom jsme opravdu nehráli špatně, ale nepadalo nám to tam,“ hledal Motal vysvětlení výsledkově tragické první půle.

„Po přestávce jsme vše chtěli zlomit gólem, ten přišel, ale zase jsme do pěti minut inkasovali. To je naše aktuálně největší bolest, malý důraz v defenizivě. Naopak soupeř byl vysoce produktivní, spadlo mu tam snad vše,“ kroutí ještě nyní hlavou trenér Skaštic, který se přesto díky hattricku Konečníka radoval z vyrovnání na 4:4. „Obrat visel ve vzduchu, věřili jsem mu. Pak se ale Macíček prokličkoval přes čtyři naše hráče a k tyči rozhodl o osudu zápasu. My měli ještě velkou šanci Konečníkem, ale už jsme na další vyrovnání neměli více psychických a fyzických sil,“ přiznal trenér poražených.

I přes špatnou defenzivu ve Skašticích žádnou dramatickou a zásadní změnu v obranných řadách či nákupy neplánují. „Špatná obrana je o celém týmu, zodpovědnosti a důrazu, což musíme změnit. Na druhou stranu tým prokázal smazáním velké ztráty charakter. Musíme se ze všeho poučit a přestat dostávat hloupé góly,“ nabádá své svěřence Lukáš Motal.

Branky: 47., 62. a 67. Konečník, 54. Sova - 1. a 29. Výmola, 21. Kuběna (pen.), 49. Smilek, 72. Macíček. Rozhodčí: Krondráf, 200 diváků. Skaštice: Vrba – Frýdl, Bubla, T. Motal, Sova, Zavadil (59. Menšík), Sedlák, Konečník, L. Motal, Berčík, Beneš (75. Vymětal).