„V závěru jsme byli šťastným gólem odměněni za poctivost a snahu,“ radoval se skaštický trenér Roman Kolenič. Jeho tým se věrným příznivcům revanšoval za úvodní ztrátu se Bzencem. „Ani v prvním utkání jsme nehráli špatně. Bohužel jsme v situaci, kdy dostáváme góly ze všeho. Celý týden jsem dával kluky dohromady. Věřím, že nás výhra nakopne,“ přeje si Kolenič.

Valašské Meziříčí naopak nezvládlo ani druhý letošní duel. Výsledky z letní přípravy jsou tak dávno zapomenuty. „Zklamání je samozřejmě velké. Kluci si asi mysleli, že jsou na tom tak dobře. Já jsem ale očekával velmi těžké utkání, což se bohužel potvrdilo. I když jsem věřil, že to nějak ukopeme, body jsme znovu nezískali a teď se v tom budeme hrabat,“ tuší kouč poražených Pavel Hajný.

Valachům k lepšímu výsledku nepomohla ano vedoucí trefa kapitána Výmoly z 9. minuty po povedené akci.

Domácí tým pak mohl své vedení navýšit. Jonáš Vrána v jednou z klíčových momentů zápasu šel sám na gólmana Vrbu. I když mu jeden z hostujících hráčů zezadu vypíchl míč, ten se pomalu kutálel do prázdné branky. Balon se nakonec od tyče odrazil a skaštická jednička neměla probém ho ukrýt v rukavicích. „Kdybychom dali gól na 2:0, bylo by to jiné,“ míní Hajný.

Skaštice horkou chvíli přečkaly a po půlhodině skóre srovnaly. Po standardní situaci se trefil Batík.

„Do zápasu jsme vstoupili aktivně, akorát nás provází černá můra, že z každé první vážnější akce soupeře inkasujeme. Naštěstí jsme se z toho oklepali,“ uvedl Kolenič.

Zbytek prvního poločasu byl vyrovnaný a s minimem vyložených šancí. I druhá půle byla spíš bojovná, žádný z týmů moc příležitostí ke skórování neměl. „Po přestávce jsme byli víc dominantní na baloně, měli územní převahu, ale hráli jsme pouze po šestnáctku, protože jsme kazili jednoduché věci a finálka nám nešla. Do zakončení jsme se nemohli dostat,“ přiznal Kolenič.

Rozhodnutí padlo až v 88. minutě, kdy se nepokrytý Frýdl po rychle zahraném autu trefil hlavou z deseti metrů. Hosté už vydřené vedení 2:1 nepustili. „Valmez tam měl jednu situaci ke konci, jinak jsme ho do ničeho nepustili. Podali jsme zodpovědný a poctivý výkon,“ těší trenéra Skaštica.

Náladu po mu mírně kazilo pouze zranění Hubra. Posila z Viktorie Otrokovice musela střídat už o poločase. „Snad to nebude nic vážného,“ doufá Kolenič.

Jeho tým v dalším kole vyzve Strání, Valašské Meziříčí míří do Přerova.

Divize E, 2. kolo -

TJ Valašské Meziříčí – TJ Skaštice 1:2 (1:1)

Branky: 9. Výmola – 29. L. Batík, 88. Frýdl

Rozhodčí: Kouřílek – Svoboda, Běhal (Svoboda)

Žluté karty: Michálek, J. Vrána (oba Val. Meziříčí)

Diváci: 173

Valašské Meziříčí: Michut – Kadla, Kuběna, Michálek, Kiss Farkas – Vozák, Švec, Žilinský, Š. Vrána (68. Straka) - J. Vrána, Výmola (79. Gajdoš). Trenér: Hajný.

Skaštice: Vrba – Bubla, Beneš, Glozyga, L. Batík – Sova (74. Petrúsek), L. Motal, Frýdl, Hubr (46. Menšík), Zavadil (90. T. Motal) – Konečník. Trenér: Kolenič.

Autoři: Libor Kopl a Martin Břenek