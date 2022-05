Ještě před zápasem v Přerově jsme o tom neuvažovali. Pak jsme ale sami cítili, že kluci potřebují změnu. Přerov nám trošku změnil názor na celou situaci. Vyhodnotili jsme to takto.

Přeci jen, špatné výsledky se ale s týmem táhly od začátku jara…

Samozřejmě, ze jsme se už nějakou dobu bavili o tom, co s tím uděláme. Všichni jsme věděli, že výsledky v pořádku nebyly. Mužstvo nebylo schopné střílet góly ani z těch největších šancí. Shodli jsme se na tom s panem předsedou Ponížilem, že chceme udělat nějaký radikální řez. A došlo na klasickou variantu. Že se vymění trenér.

Jiná varianta nebyla?

Hráče měnit nebudete. My jsme s kolegou Hoffmannem spíše upozorňovali už před sezonou na to, že máme kádr docela úzký. Že by bylo potřeba jej doplnit hráči, kteří by zapadali do našeho herního stylu. To se nepovedlo.

Takže jste strádali hlavně kvůli nedostatku kvalitních hráčů?

Také jsme upozorňovali na to, že v mužstvu už není taková motivace dál se zlepšovat. Chyběla tam zdravá konkurence. Měli jsme nějaké hráče přislíbené. Jediný, kdo přišel, byl nakonec Dan Kuchař. Přivedli jsme si třeba Petra Černotského, který už je ale věkově někde jinde. Shodou okolností se nám v týmu objevil Němec Dustin Kruse. Ale to nejsou bohužel hráči, na kterých se dá mančaft stavět.

Jak vidíte budoucnost Všechovic?

Myslím si, že družstvo Všechovic čeká obměna. Já jsem přicházel s tím, že tým potřebuje zachránit, pak jsme sestavu nějak stabilizovali a měli výsledky. Teď už jsme se ovšem domluvili, že to chceme posunout dalším směrem, je to vlastně logické vyústění situace.

Co čeká vás osobně? Přemýšlíte nad nějakými nabídkami nebo možnostmi?

Budu sledovat některá mužstva, chodím se samozřejmě dívat do Hranic pravidelně na každý zápas. Jestli něco budu hledat? To nebudu. Já mám vztah k Hranicím, u mládeže bych se třeba ničemu nebránil. Ale musí to přijít samo, uvidíme.

Jako hranický patriot tedy máte o postupujícím do MSFL jasno?

Hranicím věřím hodně, dělají pro to hrozně moc. Vedení klubu je hodně ambiciózní a jde vidět, že tam jsou lidé nastavení na postup. Mají perfektní podmínky, asi ty nejlepší ze všech v soutěži. Třetí liga navíc do Hranic historicky patří. Já jsem byl v generaci, která tady třetí ligu vykopala. Delší dobu se tu pak hrála, pak se ale ztratila. Já si přeji, aby se v Hranicích hrála znova, patří sem.

Takže už je to podle vás jasná věc?

Na rovinu říkám, že když sleduji poslední výsledky a hlavně herní projev Přerova, myslím si, že by ještě mohl zlobit. Hodně se mi líbí. Bude to možná ještě zajímavé, protože každý samozřejmě body ztratit může. Osobně ale, i kdybych nebyl Hraničák, vidím na prvním místě Hranice.

