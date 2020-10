„Nikdo nemohl vědět, jak to nakonec dopadne, ale podobný scénář jsem očekával. Hlavní je, že konečně víme, jak na tom jsme. Nejhorší na každé situaci je právě ta nejistota,“ říká zkušený trenér, který v listopadu oslaví jubilejní šedesáté narozeniny.

Významné jubileum ale na hřišti neoslaví, čtvrtá nejvyšší soutěže bude nejdříve pokračovat až na jaře.

„Žádný problém v tom nevidím. Schází nám dohrát jenom tři zápasy, to není moc. Nic velkého se neděje,“ myslí si Hajný.

Trenérovi Valašského Meziříčí vůbec nebude vadit, když se druhá polovina sezony rozjede o jeden či dva týdny dříve. Problém nastane až v případě, pokud by se podzimní kola dohrávala třeba už na začátku února.

„Máme sice k dispozici umělou trávu. Ta ale nemá potřebný certifikát, takže na ní nemůžeme hrát,“ uvedl.

Proto by raději začal později a nějaké zápasy vložil doprostřed týdne. „V tom žádný problém nevidí,“ říká.

Ať bude sezona pokračovat kdykoliv, jisté je, že do ní Valaši půjdou až z jedenácté pozice. Pouhých devět bodů jim na lepší příčku nestačilo.

„Postavení v tabulce není dobré. Chtěli jsme být úplně někde jinde, proto podzim hodnotím špatně,“ prohlásil.

I když Výmola a spol. s nikým vyloženě nepropadli a v některých utkáních soupeře vyloženě přehrávali, vstup do sezony měli katastrofální. Valašské Meziříčí první tři duely prohrálo, bod získalo až ve čtvrtém utkání doma s Kozlovicemi a premiérovou výhru zaknihovalo až v sedmém kole proti Strání. „Z výsledků panuje samozřejmě zklamání. Můžeme si tady vykládat co chceme, třeba že výkony neodpovídají bodovému zisku, ale celkově to bylo špatné,“ ví Hajný.

Jeho tým si dojem vylepšil až v posledních čtyřech střetnutích, ve kterých získal osm bodů a odpoutal se z poslední příčky. Na jaře se pokusí Valaši posunout ještě nahoru, jednoduché to však mít nebudou. Skupina E je vyrovnaná, vyloženě pozadu zůstává jenom čtrnáctý Brumov.

„Jediný rozdíl mezi naší skupinou a skupinou F vidím v tom, že tady nejsou žádná béčka. Pokud by třeba Karviné B chtěla jít nahoru, těžko by jí v tom někdo bránil. Tady rezervní týmy nejsou, jinak je soutěže přibližně stejná,“ míní Hajný.

„Někomu se dařilo více, jiný tolik štěstí třeba neměl. U některých týmů třeba umístění či počet bodů neodpovídá předváděné hře, ale nejlepší mužstva mají asi Slavičín a Hranice,“ míní.

Pokud se k nim Valaši chtějí přiblížit, musí mužstvo doplnit a kádr rozšířit.

„Nechceme ale žádné mladé hráče na hostování, nýbrž zkušené hráče, kteří nám okamžitě pomohou a od kterých se budou naši kluci učit,“ říká Hajný.

Jinak kostra týmu zůstane stejná.

„Dokud tady budu já, gró budou tvořit místní kluci. Je to jednoznačně směr, jakým chceme jít. Na druhé straně je sice hezké, že třeba proti Strání nastoupili jenom odchovanci a nikdo jiný, ale potřebujeme taky výsledky,“ připomíná šedesátiletý kouč.

I když fotbalisté Valašského Meziříčí ve stavu nouze stihli pouze dva tréninky v omezeném počtu šesti lidí, celý listopadu se budou připravovat individuálně.

„Každý týden budu klukům posílat plány, ať vědí, co mají dělat,“ uvedl Hajný.

V prosinci svěřence pošetří, společnou zimní přípravu začne divizní tým až v lednu. Tedy pokud vláda rozvolní přísná opatření. „I když nikdo neví, co se bude dít, v tomto jsem optimista,“ usmívá se někdejší kouč Třince, Frýdku-Místku nebo Nového Jičína.

Také Hajného zaujala aféra kolem kontroverzního funkcionáře a místopředsedy FAČR Romana Berbra. Podle trenéra Valašského Meziříčí je v tomto ohledu situace na Moravě přece jenom lepší.

„Poslední roky, co trénuji divizi, si nemám na co stěžovat. Někteří kolegové sice pořád naplákají a neustále mají k něčemu výhrady a připomínky, ale podle mě rozhodčí pískají dobře. I když samozřejmě chybují, žádný zářez jsem nezaznamenal,“ tvrdí Hajný,

Podle něj je největším problémem nižších fotbalových soutěží v Česku hlavně sázení.

„Vím, že se to těžko dokazuje, ale vím, žeto tady je,“ prohlásil.

„Osobně vůbec nechápu, proč se dá sázet na divizní nebo třetiligová utkání, v tom by měl sázkovým kancelářím někdo zabránit. Některé lidi to svádí, ale nikdo s tím nic nedělá,“ mrzí Hajného.