Následně se sice dostavily tři porážky, jedna z nich však na půdě Zbrojovky Brno B a další doma proti prvním Kozlovicím. Valaši zakončili sezonu obratem proti Baťovu (6:2), suverénní výhrou nad I. HFK Olomouc (5:0) a remízou ve Šternberku (2:2).

„První půlka byla z naší strany herně velmi kvalitní, byli jsme lepší než soupeř. Bohužel jsme do konce nedotáhli dvě příležitosti,“ posteskl si dnes už bývalý kouč tradičního účastníka čtvrté nejvyšší soutěže.

„Druhý poločas byl více otevřený, hrálo se nahoru dolů. Střídaly se šance. Jako první jsme šli do vedení, domácí jsme nechali vyrovnat, z trestňáku jsme poté dali na 2:1. Nepokryli jsme tam ale hráče a podruhé bylo srovnáno. Škoda, měli jsme na to tam vyhrát. Bod je ale v celkovém součtu asi zasloužený,“ uznal sportovně Radek Fojtů.

Výhrou to začalo, remízou skončilo. Další utkání na lavičce prvního týmu Valachů už nepřidá. „Pokračovat nebudu, vedení se tak rozhodlo. Konec mě překvapil, nečekal jsem to. Je to pro mě zklamání,“ smutnil Fojtů.

Zklamaný může být i z toho, že za pouhý měsíc práce přišel progres. „Za tak krátkou dobu toho moc udělat nejde, myslím si však, že jsme se herně zvedli. Měl jsem kladný ohlas od hráčů, tréninky je bavily. Mělo to smysl. Nechci to přeceňovat, ale zvedli jsme se,“ těší ho účinná výpomoc.

Progres byl znatelný na první pohled – jeho svěřenci za posledního dva a půl zápasu vstřelili 13 branek. Přitom to byla právě efektivita, se kterou se Valaši v průběhu sezony hodně trápili.

Celkově vstřelil 32 gólů, jen dva týmy v soutěži měly stejnou, ne-li horší bilanci. „Tréninky jsme směřovali k útočné činnosti, klukům jsme i díky činnostem v přihrávkách chtěli vštěpit ofenzivní systém. Vzali to za správný konec. Pochopitelně to ale přináší rizika,“ uvědomuje si.

Na vzestupu Vsetína se výrazně podíleli mladíci. Do závěrečného utkání sezony v jeho dresu naskočilo pět borců ročníku 2003 a 2004. „Když vidím, že umí hrát fotbal, tak proč bych je tam neposlal?“ táže se Fojtů. „Kluci se dobře učí, rychle regenerují, musí dostávat šanci, nesmí se o tom jen mluvit. Pokud se pak něco nepovede, je potřeba je podržet. Výsledky zákonitě přijdou,“ nepochybuje.

Na Valašsku věří, že i další kouč by měl stavět na mládeži. Podle informací Deníku je ve hře jméno, které by fanoušky mohlo potěšit. Oznámení by mělo přijít v nejbližších dnech.