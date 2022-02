„Šlo o kondiční stránku. Někteří hráči pořád mají mezery, trénovali sporadicky. Zasáhly do toho taky nemoci a zranění. Kádr máme docela úzký. Výsledek nás zajímá, ale není primární,“ vysvětluje Zatloukal. „Soupeře hodně podržel brankář, vytvořili jsme si dost šancí,“ dodal.

Kádr šestého celku divize E se během zimy trošku zúžil. „Ne, že bychom sami chtěli,“ upozornil kouč.

Tatran opustil obránce Adam Zezulka, který bude působit o soutěž níže v Želatovicích. Jiné angažmá si hledá také brankář Kňura. „Potuloval se někde v Bělotíně,“ naznačil Petr Zatloukal.

„Máme vyhlídnuté posily, ale ještě bych o nich chtěl mluvit, trénují stále se svými mančafty,“ prozradil všechovický lodivod. „Získat bychom chtěli aspoň jednoho obránce. Chtěli bychom posílit i ofenzivní část. Máme tam kvalitní bratry Plešky, ale pořád mají zdravotní problémy, chtělo by to doplnit,“ nastínil trenér.

Zájem má také o rychlostní typ hráče, jelikož Dan Rolinc je po operaci a na hřišti by se měl objevit až za tři nebo čtyři měsíce.

Pozitivní je naopak návrat Lukáše Lasovského. Krajní záložník či obránce se rozehrál v Kelči a opět navázal spolupráci s Tatranem. „Měl by to být pozitivní přínos do herního projevu. Už jsme nějak domluveni,“ potvrdil Zatloukal.

A ambice Všechovic pro jarní část sezony?

„Jsme si samozřejmě vědomi toho, jak posilují Hranice nebo Kozlovice a jak kvalitní kádr má Přerov, Valmez nebo Vsetín. Co se týče posilování se s nimi těžko můžeme rovnat, ale máme svůj zažitý herní styl, kterým bychom chtěli potrápit i tyto soupeře,“ hlásí kouč.

„Myslím, že na to máme. Chceme se držet v první pětce tabulky. Po podzimu jsme s umístěním spokojeni,“ uzavřel Petr Zatloukal.

Tatran Všechovice – FK Bystřice pod Hostýnem 3:2 (2:1)

Branky Všechovic: Hoffman 2, Hrdlička.