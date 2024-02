„Jsem nesmírně naštvaný na výkon celého týmu. Nebudu jmenovat jednotlivce, je to věc mančaftu. Není normální, když minulý týden v Havířově prohráváme v páté minutě 0:2 a teď je to po čtvrt hodině hry 0:3. To je případ pro Chocholouška,“ prohlásil vsetínský kouč Lukáš Pazdera.