„Jsme za tuto metu upřímně hrdi. Je to odměna za dlouhodobou dobrou práci trenérů, vedení oddílu, samotných hráčů a rodičů. Velká pochvala a poděkování ještě jednou všem trenérům. Na Vsetíně se utvořila v posledních letech dobrá parta, která táhne za jeden provaz a to se projevilo," stojí na oficiálních webových stránkách vsetínského fotbalu.

Valašský klub se v minulosti potýkal s nevyhovujícím počtem tréninkovým ploch. Hodně se tak upíná k postupně budujícímu se stánku na Ohradě, kam by se v dalších letech měl přemístit první tým. „Je to opět další level, který se nám podařilo zdolat. Nicméně také velký závazek a nové výzvy, které budou obsahovat další práci a povinnosti. To vše máme nově před sebou," pokračuje prohlášení divizního celku.

Do budoucna zároveň věří, že společnost bude výrazně odlehčena od více než rok probíhající koronavirové situace. „Těšíme se, že snad již brzo přijde s proočkováním společnosti doba po-covidová, kdy se budeme moci všichni vrátit ke sportování. Nezaháleli jsme, budeme mít připravené po údržbě sportoviště. Děkujeme i Vsetínské sportovní a Městu Vsetín za podporu, bez níž bychom fotbalový sport provozovat nemohli," uzavírá vsetínský klub.