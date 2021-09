„Jsem zklamaný," připustil hlavní trenér Valachů Miroslav Mičega. „Hráli jsme výborný zápas, soupeře k ničemu nepustili. A pak dostali gól z přísné penalty," smutnil slovenský kouč.

Hosté poprvé obdrželi branku ve 23. minutě z pokutového kopu. Trefa domácího Kundráta změnila ráz duelu. „Od toho momentu jsme přestali hrát naší hru, nepředváděli jsme kvalitu," prohodil rukama Mičega.

Hranice navíc do poločasu přidali druhou trefu. „V tuto chvíli bylo po zápase. Mužstvo by mělo mít kvalitu na to, aby dále hrálo dobrý fotbal," nepochybuje charismatický trenér.

Fotbalisté Vsetína další utkání odehrají v sobotu od 14.00 hodin před vlastními fanoušky proti Skašticím. „Kdybychom jako do prvního gólu hráli celý zápas…přes týden si máme co říct a nad čím se zamyslet," uzavřel Miroslav Mičega.

Divize E, 8. kolo

SK Hranice – FC Vsetín 3:0 (2:0)

Branky: 41. a 68. Rak, 23. Kundrát (pen.)

Rozhodčí: Lukašík – Kaloč, Macrineanu. ŽK: 2:3

Vsetín: Eliáš (K) – Dulík, Suvorec, Stuchlík, Naňák, Gerža (58. Foltýn), Vítek, Maček, Novák, Šulák, Dekleva