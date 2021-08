Po zápase u střídačky stáhl potítko z ruky a podíval se na chytré hodinky. „Devět tisíc kroků, to je slušné,“ usmál se stoper fotbalistů Valašského Meziříčí Martin Švec. Zkušený sedmatřicetiletý stoper si v nesnesitelném vedru pořádně mákl. I když toho nenaběhal třeba tolik jako hráči před ním, měl velkou zásluhu na tom, že hosté otočili nedělní dopolední duel ve Strání, odkud si domů odvezli cennou výhru 2:1.

Stoper fotbalistů Valašského Meziříčí Michal Švec (v červeném dresu s číslem 6) při nedělním zápase ve Strání. | Foto: Deník/Libor Kopl

„Teplo zápas hodně ovlivnilo. Kdyby bylo chladněji, bylo by to trošku dynamičtější. Takto to místy bylo takové ukolébající, ale pro oba týmy stejné, hodně nepříjemné,“ vydechla opora Valašské Meziříčí.