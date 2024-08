Fotbalisté Vsetína (modro-bílé dresy) vstoupili do nové sezony výhrou v derby nad Valašským Meziříčím. Foto: Pavel Hrdlička

„I když soupeř prokázal svoji kvalitu a byl nepříjemný, naše výhra je zasloužená. Byli jsme lepší,“ míní kouč Vsetína Lukáš Pazdera.

Divize, 1. kolo -

FC FASTAV VSETÍN – TJ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 3:1 (2:0)

Branky: 41. a 69. Adam Bahounek, 38. Vít Mlýnek – 48. Tomasz Gomola. Rozhodčí: Slováček – Mrázek, Vymazal (Piňos). Diváci: 350.

Domácímu týmu k triumfu nad okresním rivalem pomohli i dvě letní zahraniční posily. V základní sestavě Vsetín byl nejen Nigerijec Clement Chukwudozie Malachy, jenž byl součástí transferu útočníka Zbranka do třetiligového Zlínska, ale i Gruzínec Levan Skhirtladze.

Odchovanec Dinama Tbilisi se v derby potkal s krajanem Zaurem Kereleishvilim. Oba borci spadají pod agenturu IPG.

„Na to, že s námi nejsou extra dlouho, tak to oba zvládli velice dobře. Pro mě je hlavní, aby zapadli do kabiny a na hřišti byli platnými členy kádru,“ přeje si Pazdera.

Se vstupem do nové sezony je spokojený. „Byl to typický první zápas. S Valmezem máme slušnou bilanci. Bylo vidět, že se soupeř chtěl na nás vytáhnout. My jsme ale odstartovali sezonu lépe a teď máme týden klid na práci,“ říká Pazdera.

První poločas sobotního derby byl zcela v režii Vsetína. Domácí svoji převahu vyjádřili dvěma brankami na konci první půle. Skóre otevřel Vít Mlýnek, vzápětí se prosadil Bahounek. „Kluci se díky brankám utvrdili v tom, že je jejich výkon dobrý. Bohužel jsme v úvodu druhé půle udělali v jednom momentu dvě nevynucené chyby, které soupeř potrestal,“ štvalo Pazderu. Snížení přinesla trefa Gomoly.

Hosté po kontaktní brance ožili, začali věřit ve vyrovnání.

„Soupeř za stavu 2:1 cítil šanci, museli jsme být pořád na špičkách. Kluci začali pochybovat, pětadvacet minut bylo z naší strany horší než v první půlce,“ přiznává kouč Fastavu.

Vsetín uklidnil až pojišťovací třetí gól Bahounka, v závěr už v klidu dohrál.