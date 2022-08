Podívejte se: Valašské Meziříčí znovu polevilo, o tři body tentokrát ne

Do kabin opětovně odcházeli se skvělou výchozí pozicí, na druhý pokus to už dokázali dotáhnout do vítězného konce.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Valašské Meziříčí na druhý pokus už vyhrálo. | Foto: Pavel Hrdlička